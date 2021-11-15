快訊

春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸自然資源部：研究兩岸融合發展重大交通等納入規畫

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸自然資源部。澎湃新聞
大陸自然資源部。澎湃新聞

據大陸自然資源部日前發布，就十三屆全國人大四次會議多位代表「關於賦予福建省特殊土地政策支持的建議」，該部指，下一步，將會同大陸交通運輸部、國家發展改革委和福建省，結合區域經濟社會發展需要、運輸需求和財力狀況等，統籌研究支撐「海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃」。

大陸自然資源部在答覆中表示，多位代表通過分析福建省在用地用海方面存在的困難，提出將福建區域發展戰略納入大陸「全國國土空間規劃綱要」、支持福建加強要素保障、支持民生工程填海等建議，具有很強的針對性。下一步，大陸自然資源部在相關工作中將充分吸收採納提出的建議，進一步支持福建省高質量發展。

關於支持福建加強要素保障、促進海峽兩岸融合發展的問題，大陸自然資源部表示，2020年4月，會同大陸國家發展改革委聯合印發了《關於梳理國家重大項目清單加大建設用地保障力度的通知》，明確保障大陸重大項目用地的範圍，完善相關工作機制，定期梳理需要加強用地保障的重大項目清單。

另據東南網報導，福建省此前發布「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」，其中提到推進基礎設施聯通，包括推進「台海通道」項目。持續辦好台灣海峽通道研討會，深化研究論證。用好海峽海底光纜。

同時，推進長樂至淡水、廈門至金門兩條海底光纜商業運營。推動在電子商務、雲端服務等新領域應用。加密閩台海空直航聯接。推動增開對台航線航班。推動廈門劉五店港區對台開放，推進廈金遊艇雙向直航常態化。加強對台開放口岸基礎設施建設。推進福州瑯岐客運碼頭、廈門五通客運碼頭三期建成使用。推動閩台海空航線與絲路海運及中歐班列對接。推進金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋等。

福建 台海 廈門

延伸閱讀

美企與資本助力大陸晶片發展 美官員考慮封堵策略

陳時中餐敘美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

大陸新增本土32例 遼寧大連占25例

四川德陽 躋身大陸「百強城市」

相關新聞

陸網傳王健林去世 萬達闢謠：老闆今早還在開會

大陸網上傳出大陸萬達集團董事長王健林去世的消息，萬達回應表示該消息屬謠言，王健林十五日還在萬達主持集團創新工作推進會；公...

美企與資本助力大陸晶片發展 美官員考慮封堵策略

華爾街日報報導，儘管美國政府對大陸實施半導體技術出口管制，但美國科技公司和投資者在大陸晶片產業的投資近年來翻倍，美國官員...

陸10月70城房價指數年漲幅縮至3.4% 近6年來最低

路透根據大陸國家統計局15日公布數據計算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增3.4%，低於上月的3.8%，且漲...

中國陷停滯性通膨？ 官方：短期衝擊造成的表象

中國下半年的經濟增速明顯放緩，不少國際分析機構都示警，中國陷入停滯性通膨的風險逐漸上升。中國官方今天表示，目前看到停滯性...

陸自然資源部：研究兩岸融合發展重大交通等納入規畫

據大陸自然資源部日前發布，就十三屆全國人大四次會議多位代表「關於賦予福建省特殊土地政策支持的建議」，該部指，下一步，將會...

南華早報：國泰航空一飛行員確診 公司急應對

《南華早報》報導，在一名從法蘭克福抵港的飛行員新冠檢測為陽性後，國泰航空加強了對機組人員的防疫限制。該名飛行員被禁止離開居所。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。