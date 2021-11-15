陸自然資源部：研究兩岸融合發展重大交通等納入規畫

據大陸自然資源部日前發布，就十三屆全國人大四次會議多位代表「關於賦予福建省特殊土地政策支持的建議」，該部指，下一步，將會同大陸交通運輸部、國家發展改革委和福建省，結合區域經濟社會發展需要、運輸需求和財力狀況等，統籌研究支撐「海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃」。

大陸自然資源部在答覆中表示，多位代表通過分析福建省在用地用海方面存在的困難，提出將福建區域發展戰略納入大陸「全國國土空間規劃綱要」、支持福建加強要素保障、支持民生工程填海等建議，具有很強的針對性。下一步，大陸自然資源部在相關工作中將充分吸收採納提出的建議，進一步支持福建省高質量發展。

關於支持福建加強要素保障、促進海峽兩岸融合發展的問題，大陸自然資源部表示，2020年4月，會同大陸國家發展改革委聯合印發了《關於梳理國家重大項目清單加大建設用地保障力度的通知》，明確保障大陸重大項目用地的範圍，完善相關工作機制，定期梳理需要加強用地保障的重大項目清單。

另據東南網報導，福建省此前發布「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」，其中提到推進基礎設施聯通，包括推進「台海通道」項目。持續辦好台灣海峽通道研討會，深化研究論證。用好海峽海底光纜。

同時，推進長樂至淡水、廈門至金門兩條海底光纜商業運營。推動在電子商務、雲端服務等新領域應用。加密閩台海空直航聯接。推動增開對台航線航班。推動廈門劉五店港區對台開放，推進廈金遊艇雙向直航常態化。加強對台開放口岸基礎設施建設。推進福州瑯岐客運碼頭、廈門五通客運碼頭三期建成使用。推動閩台海空航線與絲路海運及中歐班列對接。推進金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋等。