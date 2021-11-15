美企與資本助力大陸晶片發展 美官員考慮封堵策略

華爾街日報報導，儘管美國政府對大陸實施半導體技術出口管制，但美國科技公司和投資者在大陸晶片產業的投資近年來翻倍，美國官員正在考慮如何限制這一資金流動。

報導援引榮鼎集團的分析數據指出，從2017年到2020年，美國風險投資公司、晶片技術公司和其他私人投資者參與了58起大陸半導體行業的投資交易，比前四年增加了一倍多。

另外，分析公司PitchBook Data Inc.的一份數據分析顯示，美國晶片巨頭英特爾公司積極參與大陸晶片業投資，支持從事晶片設計工具開發的上海概倫電子，而美國公司目前在這一領域佔據領先地位。

報導指出，矽谷風投公司紅杉資本、Lightspeed Venture Partners、經緯創投（Matrix Partners）和紅點創投（Redpoint Ventures）的大陸關聯公司對大陸晶片行業進行了不少於67筆以上的投資，這些投資者參與了數輪融資，總計為大陸晶片初創企業籌資數幾十億美元。

總部位於舊金山市的華登國際（Walden International）是對大陸半導體投資最多的美國公司之一，數據顯示，在2017到2020年期間，該公司對大陸晶片公司進行了25次投資。

報導提到，許多大陸初創晶片企業似乎樂於宣傳它們獲得了像紅杉資本這樣的美國投資者的融資，其中包括沐曦積體電路和北京摩爾線程。

白宮國家安全顧問蘇利文今年7月表示，拜登政府將考慮進一步審查美國對外投資是否助長大陸的科技能力。他說：「美國資金向外流動可能會起到規避出口管制的作用，以損害我們國家安全的方式增強我們競爭對手的技術能力。」

美國近年來在用於製造晶片的軟體、設備和其他技術的對大陸出口實行更嚴格的控制，並制定新的政策和專案，花費數十億美元加強美國在半導體製造和設計方面的優勢。

報導提到，白宮國家安全委員會官員最近會見了民主黨籍聯邦參議員凱西（Bob Casey）和共和黨籍參議員科寧（John Cornyn）的助手，其中一名助手表示，他們正在推動立法，審查美國的對外投資以及關鍵供應鏈和技術產業資源向大陸和俄羅斯的流動。

凱西在一份聲明中說：「長期以來，公司利益優先考慮底線，而不考慮更廣泛的美國經濟或國家安全。」