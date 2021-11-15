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陸統計局談PPI與CPI剪刀差創新高：PPI漲幅擴大了差距

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉。大陸國新網
大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉。大陸國新網

大陸10月生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）剪刀差已達12個百分點，創歷史新高，大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉15日表示，10月CPI和PPI的漲幅均有所擴大，從漲幅擴大情況看，主要還是由於PPI漲幅擴大，帶來CPI和PPI的差距在擴大。

付凌暉指出，10月CPI和PPI的漲幅均有所擴大，其中CPI與上年相比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。PPI與上年相比上漲13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點，從漲幅擴大情況看，主要還是由於PPI漲幅擴大，帶來CPI和PPI的差距在擴大。

付凌暉認為，從PPI的總體情況看，PPI上漲主要還是由於生產資料價格，特別是上游行業價格上漲帶來。

10月PPI中的生產資料價格與上年相比上漲17.9%，影響PPI上漲了13.36個百分點，占整個PPI漲幅達到99%。其中，採掘業、原材料工業價格分別上漲了66.5%和25.7%，漲幅明顯高於中下游的加工工業和生活資料價格的漲幅。

付凌暉提到，從影響因素看，PPI漲幅擴大主要有兩方面的因素，首先是國際大宗商品價格上漲帶來的輸入性影響。近期，國際能源供求比較緊張，價格持續上漲。

10月國際能源價格與上月相比上漲了16.1%，影響境內相關的石化行業價格上漲。10月，PPI中的石油煤炭及其他燃料加工業與上年相比上漲53%，化學原料和化學製品製造業價格上漲31.5%。

其次是境內煤炭、金屬部分行業供給偏緊帶來的影響。10月PPI中的煤炭開採和洗選業價格與上年相比上漲103.7%，鋼鐵價格上漲39.9%。

付凌暉還表示，面對國際大宗商品價格上漲和國內部分行業供給偏緊的狀況，相關部門公布一系列措施，加大市場保供穩價力度。目前來看，效果也是在逐步顯現，主要能源產品供給也在增加，價格情況有所改善，從10月下旬和11月上旬流通領域價格情況來看，煤炭價格與上月相比出現了比較明顯的下降。

CPI

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