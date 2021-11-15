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陸10月70城房價指數年漲幅縮至3.4% 近6年來最低

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸國家統計局15日公布的數據經估算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增3.4%，低於上月的3.8%，且漲幅為2016年1月以來最低。(房天下)
大陸國家統計局15日公布的數據經估算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增3.4%，低於上月的3.8%，且漲幅為2016年1月以來最低。(房天下)

路透根據大陸國家統計局15日公布數據計算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增3.4%，低於上月的3.8%，且漲幅為2016年1月以來最低。

經計算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數較上月上漲的有13個，上月為27個；持平5個，上月7個；下跌52個，上月36個。

大陸統計局城市司首席統計師繩國慶表示，10月70個大中城市商品住宅銷售價格較上月總體延續略降態勢，較上年漲幅繼續回落。

大陸統計局計算，10月一線城市新建商品住宅銷售價格與上月相比繼續持平，二線城市與上月相比由上月持平轉為下降0.2%，三線城市與上月相比下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

中指研究院月初發布「百城新建住宅價格指數」顯示，10月百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,189元，與上月相比上漲0.09%，漲幅較上月收窄0.05個百分點，已連續4個月漲幅收窄，且本月新房價格與上月相比漲幅降至年內低點。與上年相比上漲3.08%，漲幅較上月收窄0.32個百分點。

中共人大先前授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點，中指院認為，這將有助於引導住房回歸居住屬性，對穩房價起到積極作用。

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