兩岸文創合作交流 成果豐碩

第十二屆東莞台灣名品博覽會11日至14日在廣東東莞舉行。本屆東莞台博會上，多家兩岸青年創業企業展出最新產品，集中展現近年來兩岸青年文創的交流合作成果。

中新社報導，作為推動台企轉型升級的重要平台，本屆東莞台博會上，多家兩岸青年創業企業帶來的美食文創潮玩產品，成為一大亮點。台企宸銘貿易有限公司總經理郭育玲表示，這是他們第一次參加台博會，他們帶來了首次亮相的產品「想要變成貓」，通過貓元素的設計象徵著年輕人對自我的追求。

在本屆展會上，來自東莞市德鑫車業有限公司的幾輛大型摩托車無疑最受男性觀眾的歡迎。頭戴鴨舌帽、身穿牛仔馬甲搭配黃色短袖、穿著牛仔褲和馬丁靴的老闆楊德祥更是潮範十足。

楊德祥表示，他是摩托車發燒友，他們在改裝重型機車的同時，公司還自創了音響品牌Desound，即便騎著摩托車在颳風下雨的戶外，也可以完美地欣賞音樂。此次參展台博會，他希望能够與兩岸有共同愛好的人一起交流。

為了推動兩岸青年文創的交流合作，本屆東莞台博會還專門設立台灣特色文創伴手禮館，展現台灣青年文創產品。

台企東莞市隆譽電器有限公司的相關負責人范銀芳表示，這是他們第11次參加台博會，台博會為他們打開大陸市場起到了非常重要的作用，很多顧客都是通過這個平台認識他們的品牌。此次參展他們帶來主色為中國紅、印著東莞標誌性建築西城樓和市花玉蘭的養生杯，希望傳遞傳統文化中吉祥如意的寓意。

郭育玲表示，台博會為兩岸產品、技術交流提供了平台，也是兩岸青年文創理念交流的平台。這就要求企業不僅能够提供好的產品，也要傳達自己的理念。