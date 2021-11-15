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東莞台博會 助台商更上一層樓

聯合報 / 陳文杰、林昉柔／東莞報導
2021東莞台博會開幕式。圖／主辦方提供
2021東莞台博會開幕式。圖／主辦方提供

第十二屆東莞台灣名品博覽會，日前在廣東現代國際展覽中心舉行。本屆台博會以「聚焦創新科技、聚力融合共贏」為主題，展覽面積達30000平方公尺，設展位1200多個，參展商450多家。

東莞台博會自2010年舉辦以來，累計總交易金額超過280億元人民幣。大陸台企聯會長李政宏表示，東莞台博會是協助台商台企轉型升級、拓展內銷、創造商機的重要平台；粵港澳大灣區進入黃金發展期，東莞作為大陸與台灣合作最活躍、聯繫最緊密的城市之一，在推動台企轉型升級、促進產業融合發展方面的優勢和實力，將會「更上一層樓」。

據主辦方介紹，今年台博會主辦單位新增了廣東省政府台辦和廣東省商務廳，江西、賀州、深圳、中山、惠州等省市組團設整體形象館參展。小家電「潮牌」艾美特帶來不少新產品，涵蓋電風扇、加濕器、取暖器等品類。

艾美特（九江）董事長蔡正富表示，「大陸市場其實還在發展，對家電的需求是很大的，」期望透過台博會，推廣主打產品外，同時尋覓商機，投資、引進其他品類。

喬鴻鞋業執行董事郭俊宏，連續8年參加東莞台博會。「洛克熊」作為自創品牌，主打民族風的拖鞋、涼鞋，今年也做了動物系列，不少如犀牛、孔雀等圖案，都為其親手所繪。他表示，本屆台博會有很多外省的台商，希望能讓他們看到相關產品，實現進一步交流。

廣東 台商 人民幣

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