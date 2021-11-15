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四川德陽 躋身大陸「百強城市」

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
四川德陽綜合經濟競爭力及可持續競爭力，躋身大陸百強城市，圖為德陽城市景觀。圖／本報四川德陽傳真
四川德陽綜合經濟競爭力及可持續競爭力，躋身大陸百強城市，圖為德陽城市景觀。圖／本報四川德陽傳真

大陸社會科學院財經戰略研究院與社會科學出版社，近日在北京共同發布「中國城市競爭力報告No.19－超大、特大城市：健康基準與理想標竿」（簡稱「報告」），在「報告」排名中，四川省德陽市「2021年綜合經濟競爭力」以及「2021年可持續競爭力」，均躋身百強行列。

據介紹，「報告」總體聚焦從城市看大陸：聚中有散，通向共同富裕之路。從區域維度看，東部高端要素聚集與中部和西部中低端要素擴散的「聚中有散」塑造崛起，人口、人才和產業在南方加速聚集而未向北方擴散的「只聚不散」形成分化；從城市維度看，大陸人口和經濟活動聚集，與一、二線城市和中心城區向周邊擴散的「大聚小散」帶動共同富裕，高端要素集中聚集與中低端要素產業分散聚集的「高聚低散」促進升級；從都市圈維度看，都市圈是「高端聚集低端擴散」，「大尺度聚集小尺度擴散」，「成長型聚集成熟型擴散」的集中體現；從長江經濟帶看，都市圈與核心城市、城區的「聚中有散」鍛造長江經濟帶。

「報告」中，「2021年中國城市競爭力指數及排名」顯示，德陽「2021年綜合經濟競爭力」指數為0.327，位列第100名；「2021年可持續競爭力」指數為0.301，列第94名。

競爭力 共同富裕

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