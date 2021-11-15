聽新聞
test
0:00 / 0:00
四川德陽 躋身大陸「百強城市」
大陸社會科學院財經戰略研究院與社會科學出版社，近日在北京共同發布「中國城市競爭力報告No.19－超大、特大城市：健康基準與理想標竿」（簡稱「報告」），在「報告」排名中，四川省德陽市「2021年綜合經濟競爭力」以及「2021年可持續競爭力」，均躋身百強行列。
據介紹，「報告」總體聚焦從城市看大陸：聚中有散，通向共同富裕之路。從區域維度看，東部高端要素聚集與中部和西部中低端要素擴散的「聚中有散」塑造崛起，人口、人才和產業在南方加速聚集而未向北方擴散的「只聚不散」形成分化；從城市維度看，大陸人口和經濟活動聚集，與一、二線城市和中心城區向周邊擴散的「大聚小散」帶動共同富裕，高端要素集中聚集與中低端要素產業分散聚集的「高聚低散」促進升級；從都市圈維度看，都市圈是「高端聚集低端擴散」，「大尺度聚集小尺度擴散」，「成長型聚集成熟型擴散」的集中體現；從長江經濟帶看，都市圈與核心城市、城區的「聚中有散」鍛造長江經濟帶。
「報告」中，「2021年中國城市競爭力指數及排名」顯示，德陽「2021年綜合經濟競爭力」指數為0.327，位列第100名；「2021年可持續競爭力」指數為0.301，列第94名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言