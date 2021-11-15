義烏馬尼拉航線 見證東協貿易熱

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國網店第一村 「中國網店第一村」浙江義烏青岩劉村，有4000多家網店，年銷售額突破70億元人民幣，貨運專線覆蓋中國大陸260多個城市。（中新社）
中國網店第一村 「中國網店第一村」浙江義烏青岩劉村，有4000多家網店，年銷售額突破70億元人民幣，貨運專線覆蓋中國大陸260多個城市。（中新社）

義烏海關近日披露獲悉，今年1月至10月，義烏市外貿進出口總值3113.0億元（人民幣，下同），其中，出口2934.3億元，同比增長18.2%，對東協國家進出口總值390.7億元，同比增長30.2%。

中新社報導，今年開通的「義烏—馬尼拉」國際貨運航線是義烏與東協貿易熱的見證者。4月，義烏通過該航線引進了東南亞地區的熱帶及亞熱帶的進口水果及生鮮，使產於菲律賓的菠蘿、芒果、椰青、石斑魚等各類進口產品以海外直採、產地直達的模式進入義烏。

「進口水果直接進入義烏，改變了以往進口水果需經上海、廈門等口岸路徑，再通過陸地方式轉運的局面，義烏等浙中地區的民眾也有機會第一時間品嚐到進口的新鮮水果。」義烏海關官員表示。

據義烏海關統計，今年1月至10月，義烏主要貿易市場穩中向好，對智利、墨西哥增長較快，對非洲進出口626.3億元，同比（與去年同期相比）增長15.3%；對歐盟進出口總值329.1億元，同比增長34.2%；對美國、印度、智利、墨西哥的進出口總額分別是326.1億元、135.0億元、100.7億元、91.0億元，同比增長分別是27.0%、32.5%、83.3%、73.3%。

同期，義烏對「一帶一路」沿線國家和地區合計進出口1279.6億元，同比增長15.0%。

此外，在海運運力緊張等多方面的因素下，今年「義新歐」中歐班列增長明顯。數據顯示，今年1至10月，義烏海關監管「義新歐中歐班列進出口貨物總值264.6億元，同比增長65.2%。

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