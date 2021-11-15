清貢米胭脂稻 走進百姓餐桌

河北省唐山市豐南區王蘭莊鎮，農戶忙著收割晚稻。農民劉士生拿起一捆稻穗說，這塊稻田的米粒與普通白色米粒不同，呈胭脂紅色。「我們俗稱這種水稻為『胭脂稻』，開花時整個穗子頂端長芒都是紅的。」

新華社報導，62歲的劉士生是唐山市豐南胭脂稻非物質文化遺產傳承人。胭脂稻是冀東唐山一帶特有的稻米，因其米粒呈粉紅色而得名，栽培歷史已有300多年，曾為清朝的朝廷「貢米」。

這種稻米珍貴，是因氣香、微紅、粒長，煮熟後紅如胭脂，民間稱為紅稻米。後來，雖放開種植，但胭脂稻種植難度大、產量低，在溫飽還不能滿足的年代，逐漸被高產的水稻品種所代替，1980年代瀕臨絕跡。

胭脂稻真的絕跡了嗎？聽說劉士生要重興胭脂稻，樸實的老農戶主動拿出稻種。幾經周折，他終於種出了胭脂稻，經過大陸國家種質資源庫鑒定為傳統「豐南紅芒稻」。

胭脂稻為何色如胭脂？河北省農林科學院濱海農業研究所研究員孟令啟指出，因為含有花青素，胭脂稻米粒呈暗紅色，順紋有紫紅色的米線。花青素具有抗氧化作用，對人的身體健康有益。

孟令啟說，因胭脂稻的直鏈澱粉含量高，硬度高，並不適合用來蒸米飯，而適合提前浸泡一夜，再用高壓鍋煮粥。煮出的粥回鍋不爛散，在口中有彈性和咬勁。

恢復了胭脂稻的種植，劉士生還打算針對「稻田、稻作、稻鄉、稻農」的主題建設「稻香小鎮」農旅項目，打造以「水稻種植+農產品深加工+水稻衍生健康食品+農產品交易平台」的全產業鏈。

傳統的胭脂稻產量低、人工成本高，孟令啟等育種專家多年來通過雜交配組，致力於讓更多人能吃上這種稻米。