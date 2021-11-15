曾堵住蘇伊士 長賜號修復啟航

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
曾堵塞蘇伊士運河「長賜」號貨輪在青島完成維修後，開始貨物裝載，隨後還將前往上海、寧波裝載貨物，開啟其修復後的首次載貨遠航。（中新社）
曾堵塞蘇伊士運河「長賜」號貨輪在青島完成維修後，開始貨物裝載，隨後還將前往上海、寧波裝載貨物，開啟其修復後的首次載貨遠航。（中新社）

曾在蘇伊士運河堵了近6天，造成龐大貨運損失的貨輪長賜號（Ever Given）已在中國大陸完成維修，即將再次出航。

據大陸觀察者網、央視新聞消息，11月13日，長賜號貨輪在青島完成了為期一個多月的維修後，開始在山東港口青島港進行修復後的首次貨物裝載，隨後還將前往上海、寧波裝載貨物，然後便離開中國大陸前往馬來西亞，正式開啟修復後的首次載貨遠航。

據報導，之前受損部位的船頭球鼻艏大部分位於水下，但新噴塗的朱紅色防腐、防銹漆與其他部位相比十分明顯。

此次修復時間超出預期20多天，除受損部分外，中國船舶武船集團青島北船重工修船分廠還應船東要求，對船體其餘部分進行了檢修和升級。

山東港口青島港前灣集裝箱碼頭公司操作部主管田緒業指出，13日凌晨5點，修復後的長賜號貨輪靠泊青島港QQCT碼頭，標誌著該船正式恢復營運。

本航次青島在港裝箱5147 個標準貨櫃，山東港口青島港僅用18小時就完成了全船的作業任務。11月13日下午，山東黃島邊檢站對長賜號所有船員證件進行核驗，並派執勤警員現場監護試航，完畢後為其辦理國際航行船舶出港正檢手續。

公開資料顯示，長賜號全長接近400公尺，載箱量20388個標準貨櫃，船東為日本愛媛縣的正榮汽船公司，由台灣長榮海運集團負責運營，主要往返於亞歐貿易航線。

今年3月23日，長賜號在蘇伊士運河擱淺，造成運河堵塞6天，400多艘船舶通航阻斷，造成大量貨運損失。3月29日，蘇伊士運河恢復通航，長賜號也因擱淺出現損傷。10月4日，在青島海事部門保障下，長賜號輪靠泊中國船舶武船集團青島北船重工修船分廠，開始進行維修工作。

東港 蘇伊士運河

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