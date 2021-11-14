利潤減被稱「果鏈三傻」 大陸藍思、立訊轉加碼太陽能

近年「紅色供應鏈」搶進過去以台廠為主的蘋果訂單，卻也導致立訊精密、歌爾聲學、藍思科技等陸廠巨頭因增收不增利、股價跳水，被戲稱為「果鏈三傻」。據大陸科技網站《36氪》報導，這些企業為避免過度依賴蘋果，近期開始加碼在太陽能領域的布局，但「跳出舒適圈」背後，還面臨很多考驗。

藍思科技4日發布公告稱，公司近日設立全資子公司湖南藍思新能源有限公司，註冊資本人民幣10億元，主要從事太陽能玻璃、太陽能設備及元器件、太陽能發電等業務，其中太陽能玻璃既從外部採購，也已佈局自製。

另一方面，立訊精密10日於安徽滁州市，和當地政府簽約一筆規模約人民幣100億元的投資案，滁州經濟技術開發區管理委員會訊息表示，投資案內容包括無線充電設備、太陽能設備、智慧出行設備等，預計於2022年5月底前首期實現投產。

《36氪 》報導稱，因過度依賴蘋果，立訊精密、歌爾聲學、藍思科技被投資者戲稱為「果鏈三傻」，這些公司雖然業績表現不差，但立訊精密股價比今年高點跌約30%，藍思科技也從高點的人民幣40元，跌到22元左右，顯然除了歌爾聲學因近期抓住「元宇宙」風口（成長趨勢），股價上漲外，另兩家公司投資者們並不看好。

有供應鏈人士分析，手機行業已進入高原期，陸廠進場時靠補貼或低價優勢搶單，但技術、管理能力和議價能力不如台廠，拿到的也是耳機、手錶等毛利率不高的訂單，導致財報「增收不增利」，立訊還曾出現大股東賣股風波，其實不見得是好事。

另對於藍思科技轉加碼太陽能領域，《36氪 》報導稱，其實不算太過跨界，因為藍思一直是蘋果玻璃蓋板的核心供應商，且在大陸推動太陽能裝機量成長下，去年下半年太陽能板所使用的玻璃，價格上漲了70%。但文章指，當前大陸市場上，該行業前五大公司信義光能、福萊特、彩虹集團、金信太陽能、中建材市占率達75%，呈現寡頭競爭，還須留意產能過剩的風險，新人入局難度可想而知。

據藍思科技2021年第三季財報顯示，今年前三季，公司營收年增30%，但淨利潤人民幣32.97億元，年減3.94%，第三季單季淨利潤更年減34.97%；立訊精密方面，今年前三季營收年增36.09%，淨利潤人民幣46.9億元，僅年增0.21%，第三季單季淨利潤則年減25.2%。

被問到紅色供應鏈搶台廠訂單，鴻海董事長劉揚偉12日在法說會上表示，「之前就有說過，要成為鴻海不是那麼容易的」。他說，在管人、管錢、管物流、管技術等領域多年累計的實力，其實就是這個產業進入最大的障礙與門檻。