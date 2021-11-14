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董事長「手滑」拋售1萬股 大陸公司急道歉安撫股民

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
東方財富是一間涉足證券、基金交易，以及提供用戶市場訊息的平台企業。取自東方財富網站
東方財富是一間涉足證券、基金交易，以及提供用戶市場訊息的平台企業。取自東方財富網站

企業高層若拋售自家股票，難免引發市場和股民恐慌。近日，大陸上市公司「東方財富」就發生一起董事長因操作失誤，透過集中競價方式賣出1萬股股票的離譜事件，事發後公司趕忙發文澄清，並無短線交易、內幕訊息等情事，強調會加強大股東的證券帳戶管理，避免「手滑」行為再次發生。

據東方財富12日晚間公告，因失誤操作，賣出公司股票1萬股的是公司實際控制人、董事長其實，造成成交均價每股人民幣35.15元，成交金額人民幣35.15萬元（約新台幣153萬元）。

公告稱，其實先生沒有減持公司股票的相關計劃，本次交易行為系誤操作，不具有主觀故意，強調未構成短線交易，未發生在公司披露定期報告的敏感期內，因此不存在因獲悉內幕訊息，而導致大股東交易公司股票的情況。

東方財富還說，上述行為發生後，其實先生已深刻認識到此次誤操作違反了相關規定，就本次誤操作減持公司股票行為造成的影響，向廣大投資者致以誠摯的歉意。

值得注意的是，發生股票交易操作失誤的東方財富，本身就是一間涉足證券、基金銷售、投顧，並提供用戶金融交易、行情查詢的平台企業，以致不少大陸網友質疑，「哪來那麼多誤操作」，或留言抨擊，「這種錯誤也太低級」、「應該要處罰。」

公開資訊顯示，東方財富信息股份有限公司於2005年成立，2010年登陸深圳交易所創業版上市，並在2015年成為創業版首家市值破人民幣千億的上市公司；截至12日收盤，東方財富股價報人民幣35.43元，漲幅0.23%，市值人民幣3,661.96億元。

人民幣 股票

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