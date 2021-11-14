快訊

蔡英文徵召六都市長提名 民進黨全代會通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸網信辦：百萬個資數據處理者赴國外上市 應申報審查

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家網信辦日前要求，在應用商店下架叫車軟體「滴滴出行」。新浪網
大陸國家網信辦日前要求，在應用商店下架叫車軟體「滴滴出行」。新浪網

根據大陸「網信中國」微信公眾號發布「國家互聯網信息辦公室關於『網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）』公開徵求意見的通知」，大陸網信辦擬規定，處理一百萬人以上個人資料的數據處理者赴國外上市，應當按照大陸官方有關規定，申報網路安全審查；此外，不得將人臉、步態、指紋等生物特徵作為唯一的個人身分認證方式。

據發布，為落實大陸網路安全法、數據安全法、個人信息保護法等法律關於數據安全管理的規定，規範網路數據處理活動，保護個人、組織在網路空間的合法權益，維護國家安全和公共利益，根據大陸國務院2021年立法計畫，網信辦會同相關部門研究起草「網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）」並公開徵求意見。

根據徵求意見稿，第五條為建立數據分類分級保護制度。按照數據對國家安全、公共利益或者個人、組織合法權益的影響和重要程度，將數據分為一般數據、重要數據、核心數據，不同級別的數據採取不同的保護措施。

第十三條規定，數據處理者開展以下活動，應當按照大陸官方有關規定，申報網路安全審查：

（一）匯聚掌握大量關係國家安全、經濟發展、公共利益的數據資源的互聯網平台運營者實施合併、重組、分立，影響或可能影響國家安全的。

（二）處理一百萬人以上個人資料的數據處理者赴國外上市的。

（三）數據處理者赴香港上市，影響或可能影響國家安全的。

（四）其他影響或可能影響國家安全的數據處理活動。

大型互聯網平台運營者在境外設立總部或運營中心、研發中心，應當向大陸網信部門和主管部門報告。

第二十五條規定，數據處理者利用生物特徵進行個人身分認證的，應當對必要性、安全性進行風險評估，不得將人臉、步態、指紋、虹膜、聲紋等生物特徵，作為唯一的個人身分認證方式，以強制個人同意收集其個人生物特徵資訊。

公眾號 微信 國務院

延伸閱讀

大陸武力犯台 軍事專家：美軍情單位擔憂嚇阻無效

大陸增本土70例 重災區遼寧大連占60例

花旗在陸售價 估人民幣百億

大陸車企第一槍 比亞迪訂油車停產時間

相關新聞

陸網信辦：百萬個資數據處理者赴國外上市 應申報審查

根據大陸「網信中國」微信公眾號發布「國家互聯網信息辦公室關於『網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）』公開徵求意見的通知」，...

江西高官涉虛擬幣挖礦被雙開 官方嚴查國有機構

中共中紀委公告落馬的江西省政協前副主席肖毅被「雙開」，並指他支持不符國家政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。國家發改委近日也...

中國試圖制定國際監管標準 電動車商艱難適應中

中國是電動車的重要市場，對於外國汽車製造商來說，在中國賣車可以獲得巨大回報，但監管方面的問題也可能非常棘手

北京證券交易所15日正式開市

中國大陸第3個證券交易所、北京證券交易所，15日正式開市。

大陸車企第一槍 比亞迪訂油車停產時間

全球「雙碳」目標下，比亞迪成為第一家明確提出燃油車停產時間表的大陸車企，比亞迪官方宣布已簽署「零排放中、重型車輛全球諒解...

陸嚴控房市 金九銀十退燒

大陸第3季收緊「房住不炒」政策調控，加上監管房企融資的「三道紅線」發威，不只恒大爆雷，富力、當代置業等多家百強房企也在債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。