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反彈時機已至？全球頭號對沖基金橋水大舉加倉阿里

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
橋水基金Q3前十大重倉股。圖源：Whalewisdom、財聯社
橋水基金Q3前十大重倉股。圖源：Whalewisdom、財聯社

經歷了近一年的低迷走勢，在美上市的阿里巴巴、拼多多百度、京東等多支中概股，獲得全球最大對沖基金橋水的大舉加倉。巴克萊銀行分析，今年以來中概股股票價格已經下跌了一半或更多，如今反彈時機已至。

橋水基金在美東時間12日向美國證券交易委員會（SEC）提交了2021年第3季持倉報告。報告顯示，橋水買入187萬股阿裏巴巴，增持比例高達131%，目前阿裏巴巴已升至橋水的第七大重倉股。

此外，拼多多、百度、京東等中概股也獲得橋水不同程度加倉。

中證報報導，橋水整體持倉規模變化顯示，在今年第3季正重倉新興市場、清倉晶片股。

中概股是否在長期低迷後即將迎來轉折？報導指，股神巴菲特的黃金搭檔、知名投資人芒格今年已兩次逢低買進抄底阿里巴巴。價值型投資者認為，目前投資中概股具有潛在的回報前景。

截至11月12日阿里巴巴最新股價為166.81美元，相較去年11月創下的319.32美元歷史高點，已經接近腰斬。根據最新披露的持倉報告，橋水第3季增持了187萬股阿里巴巴，

拼多多最新股價為95美元，相較今年2月212.6美元高點已跌逾50%。橋水第3季持有192萬股拼多多，單季增持80萬股。

此外，橋水還加倉了80萬股京東、118.7萬股蔚來汽車、25萬股百度、26.8萬股嗶哩嗶哩，同時新買入近900萬股滴滴。

拼多多 百度 巴菲特

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