不婚了？今年前三季 大陸結婚對數比五年前大減25%

大陸不僅少子化問題嚴重，年輕人結婚意願這兩年還出現斷崖式下滑。根據大陸民政部公布的數據，今年前三季，中國大陸共有588.6萬對新人登記結婚。這個數字雖然只比去年同期微降0.1%，但和2019年同期相比卻大減17.5%，比起2017年，降幅更高達25.4%。

上海《第一財經》報導，2013年全年，中國大陸結婚登記達1,346.9萬對，為近十年新高。但此後七年，婚登記人數就逐年減少。去年大陸結婚登記數據為813.1萬對，只有2013年的六成。

大陸人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，大陸結婚人數下降是一個明顯趨勢，而且是明顯加速的趨勢，而結婚人數下降對出生人口必然會帶來實質性的影響。

光明日報報導，共青團中央曾針對2,905名18至26歲城市未婚青年的婚戀意願進行調查。在被問到，「你將來會談戀愛嗎？」12.8%的受訪者選擇「不談戀愛」，26.3%表示不確定。

對於「你將來會結婚嗎？」25.1%選擇「不確定」，8.9%選擇「不會結婚」。亦即，有34%的受訪未婚男女，不再認為結婚是一件理所當然的事。

調查還顯示，近三成受訪年輕人從未談過戀愛。進一步分析後發現，大陸年輕女性的結婚意願明顯低於男性。女性表示「不結婚」和「不確定」會不會結婚的人數占43.92%，比男性高出19.29%。

董玉整分析，受教育時間拉長，提高了人們的婚育年齡，從而影響人們的婚育時間安排。2019年的數據顯示，大陸高等教育階段的在校女學生人數已明顯超越男生。年輕女性結婚意願明顯低於男性，和她們受教育時間越來越長有一定關係。

董玉整指出，城鎮化快速提升，也會影響人們的婚育觀念和行為。近十年來，大陸人口加速向大城市、中心城市轉移，城市生活所帶來的住房、交通、消費等壓力，對人們的戀愛、結婚也會有實際的影響，導致「恐婚」、「不婚」、「遲婚」的現象越來越受到社會重視。

對此，董玉整表示，大陸年輕人的婚戀觀念、生育觀念已經發生重大變化，大力倡導適齡生育、優生優育、文明生育，將是中國大陸當前構建「新型婚育文化」的重要任務。