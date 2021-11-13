大陸穀物進口量倍增 糧食豐收為何還要「廣積糧」？

1969年，毛澤東為防蘇聯對中國大陸實施戰術核打擊，提出「深挖洞，廣積糧，不稱霸」的口號。如今，大陸一方面宣稱今年糧食豐收已成定局，另一方面卻又大量進口糧食，其中玉米等穀物的進口量更出現翻倍增長，引發關注。

人民日報日前報導，大陸國家糧食和物資儲備局表示，大陸今年全年糧食豐收已成定局，產量將連續7年保持在1.3兆斤以上。

但根據大陸海關總署最新公布的數據，中國大陸今年1至10月累計糧食進口量為1億3,795.6萬噸，比去年同期大幅成長約23%。

上海《第一財經》指出，2015年以來，大陸糧食年進口量都維持在1億噸以上。但今年前八個月糧食進口量就達到1億1,453.6萬噸，已經超過2019年全年糧食進口量1億609.2萬噸。

大陸農業農村部的最新數據更顯示，今年前三季，大陸穀物進口5,238.9萬噸，年比增長1.3倍；淨進口5,042.8萬噸，增長1.4倍。

在進口穀物中，玉米達到2,493萬噸，年比增長273.8%，遠超過2020年全年進口量。此外，小麥、稻穀及大米、大麥、高粱進口量也都出現大幅增長。

對於為何大陸今年穀物進口量會大增？《第一財經》稱，主要是為了滿足大陸國內養殖業的發展，尤其是養豬業的需要。

布瑞克·農產品集購網研究總監林國發表示，大陸生豬產能持續恢復，同時年初的高豬價預期，刺激養殖戶大比例「壓欄」（指生豬已達到出欄體重，但養殖戶仍繼續飼養，期望獲得更高的利潤），額外增加飼料需求，導致飼料產量年比大幅增加。

與此同時，去年9月，大陸東北玉米產區接連遭遇颱風襲擊，影響玉米收成，使得玉米價格持續攀升，這也讓大陸業者加大玉米及替代穀物的進口。

報導指出，另一個因素則與中美貿易協議有關。2020年下半年起，大陸就大幅增加美國玉米、大豆的採購，當時採購的糧食在今年陸續到港。

此外，中華糧網易達研究院副院長張智先表示，在全球新冠肺炎疫情的背景下，適當增加進口成為許多國家的戰略選擇。例如，大陸小麥除結構性進口需求外，今年應急防備進口的因素可能也更多一些。今年前三季，大陸小麥進口量為756萬噸，也比去年同期增加29%。