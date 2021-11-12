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陸國家發改委：嚴查嚴處國有單位機房涉及「挖礦」活動

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家發改委近日召開視訊會議指出，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。 （圖／取自新浪網）
大陸國家發改委近日召開視訊會議指出，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。 （圖／取自新浪網）

大陸國家發改委近日召開視訊會議指出，各省區市要切實負起屬地責任，對當地虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

據大陸國家發改委微信公眾號消息指出，大陸國家發改委10日下午組織召開虛擬貨幣「挖礦」治理專題視訊會議，通報虛擬貨幣「挖礦」監測和整治情況，並對下一階段工作進行部署。

會議強調，各省區市要堅決貫徹落實好虛擬貨幣「挖礦」整治工作的相關部署，切實負起屬地責任，建制度、抓監測，對當地虛擬貨幣「挖礦」活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

大陸近年嚴厲打擊虛擬貨幣及挖礦行為，為進一步加快「虛擬貨幣挖礦」活動在市場上退出，大陸國家發改委日前公告擬調整「產業結構調整指導目錄」，將挖擴活動列入淘汰類產業，並對外公開徵求意見。

大陸發改委也通知，在將虛擬貨幣挖礦活動，增補列入淘汰類產業前，就會將相關項目視同淘汰類產業處理，依照國務院規定，禁止對該類項目的投資。

虛擬貨幣 公眾號

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