快訊

第四度訪台！台宏建交80周年 宏都拉斯總統晚間抵達

大賣場「平價專區」下周實施 將標示抗漲民生用品

騰訊求突破中國打壓 傳砸12億併日遊戲商Wake Up

中央社 / 上海12日綜合外電報導
中國遊戲暨即時通訊業巨擘騰訊傳出已收購參與打造任天堂Switch遊戲機數款熱門遊戲的日本創意工作室Wake UpInteractive。中新社
中國遊戲暨即時通訊業巨擘騰訊傳出已收購參與打造任天堂Switch遊戲機數款熱門遊戲的日本創意工作室Wake UpInteractive。中新社

中國遊戲暨即時通訊業巨擘騰訊傳出已收購參與打造任天堂Switch遊戲機數款熱門遊戲的日本創意工作室Wake UpInteractive，顯示騰訊尋求突破中國政府打壓遊戲產業帶來的衝擊。

彭博（Bloomberg News）引述不具名知情人士報導，騰訊已以50多億日圓（逾新台幣12億元）買下Wake Up約9成股份。而Wake Up擁有的東京遊戲設計公司Soleil Ltd，曾協助開發任天堂（Nintendo）Switch遊戲「泡泡糖忍戰」（Ninjala）和「特拉維斯再戰江湖：英雄不再」（Travis Strikes Again: No MoreHeroes）。

法新社報導，北京祭出監管措施打擊遊戲產業，中小學生允許花在電玩的時間遭大幅縮短，12歲以下玩家如今不准進行遊戲內購買，18歲以下在週間則只限玩一小時、假日也只限玩2小時，導致騰訊賺錢的遊戲帝國事業大受打擊。

中國監管當局還放慢新遊戲上市核准速度。這些措施是北京對科技業巨擘更大規模整頓行動的一部分。

彭博指出，騰訊除了在9月收購Wake Up，今年來已與日本數家私有遊戲開發商達成交易。

騰訊本週稍早公布，今年第3季營收僅成長13%。根據彭博說法，這是騰訊2004年上市以來單季營收成長最低紀錄。

北京 任天堂 日本

延伸閱讀

人權觀察：北京冬奧贊助商須為中國人權發聲

北京疫情升溫 1家5口全染疫 「誰辦會議誰負責」

跟進抵制北京冬奧？ 蘇貞昌：密切注意情勢妥善因應

任天堂將著重擴大遊戲內容開發 不依賴對外收購工作室

相關新聞

被玩膩了的「雙11」天貓今年成交額年增率創史上新低

在大陸官方高調反壟斷與強監管下，今年中國大陸的「雙11」網路購物狂歡節不再瘋狂。天貓今年銷售額年增率僅8.45%，創史上...

陸農業製造業全方位開放

大陸國家主席習近平11日在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會上發表演說時宣示，中國大陸將堅定不移推進改革開放，大陸已...

擁抱電商 農戶踏上富裕路

「雙11」線上狂歡昨天結束，而線下繁忙高峰才剛啟幕。「前天才下的單，沒想到今天就到手上了」！永康市舟山鎮方山口村村民徐月...

騰訊求突破中國打壓 傳砸12億併日遊戲商Wake Up

中國遊戲暨即時通訊業巨擘騰訊傳出已收購參與打造任天堂Switch遊戲機數款熱門遊戲的日本創意工作室Wake UpInte...

低調雙11 天貓、京東成交合計8894億 仍飆新高

在中國當局打壓科技巨頭下，儘管阿里巴巴旗下天貓、京東今年低調行銷雙11，但兩家公司仍分別宣稱交易金額創新高。在冷靜一整天...

繼海底撈後 湖南網紅店「茶顏悅色」 爆87家關店潮

繼日前中國火鍋龍頭海底撈宣布，將關閉全國約300家門市後，因中國本土疫情持續，各地防控措施再起，在湖南長沙素有「奶茶之王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。