中芯出36.55億美元 與國家大基金二期等設臨港合資公司

中芯國際在上海臨港自貿區設廠又有新進度，中芯國際12日在港交所公告，中芯控股、國家積體電路基金 II （國家大基金二期）和海臨微訂立臨港合資協議，共同成立臨港合資公司，業務範圍包括生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列等。

公告指出，合資公司註冊資本為55億美元，中芯控股、國家積體電路基金 II 和海臨微，各自同意出資36.55億美元、9.22億美元和9.23億美元，分別占臨港合資公司註冊資本 66.45%、16.77% 和 16.78%。

臨港合資公司的業務範圍包括生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列；技術測試；積體電路相關技術開發、技術服務及設計服務等。

公司認為，透過把握臨港自由貿易區發展積體電路行業的戰略機遇期，成立臨港合資公司將滿足不斷增長的市場和客戶需求並有助於公司擴大生產規模，降低生產成本，提升晶圓代工服務，從而推動公司的可持續發展。

大陸國家大基金二期於2019年10月成立，透過股權投資，主要投資於積體電路產業的價值鏈，其中以積體電路晶片生產、晶片設計、封裝測試以及設備及材料為主。

國家大基金二期有27名基金投資者，包括大陸財政部持股11.02%股權，國開金融持股10.78%，成都天府國集投資持股7.35%，重慶戰略性新興產業股權投資基金持股7.35%，武漢光谷金融控股持股7.35%，中國煙草總公司持股7.35%、上海國盛集團持股7.35%、浙江富浙積體電路產業發展持股7.35%等。

海臨微於2021年10月成立，主要從事投資控股，註冊資本為人民幣60億元，且上海積體電路基金II 、上海新芯產業私募投資基金及上海積體電路基金分別持有其36.67% 、33.33%及30.00%的股權。