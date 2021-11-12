大陸強調「一帶一路」將多建民眾看得見、摸得著項目

面對境外媒體質疑中國大陸推動的「一帶一路」，中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀12日在中共中央召開的記者會中指出，大陸國家主席習近平主席提出共建「一帶一路」重大倡議，已有8年時間，實踐充分證明，「一帶一路」已成為當今世界深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。截至2020年，中國與「一帶一路」沿線國家貿易額累計超過9.2兆美元，在沿線國家直接投資累計接近1,400億美元。

韓文秀並提出大陸推動「一帶一路」四大基本原則：

一、更加重視共建「一帶一路」綠色發展。他表示，中國將積極開展綠色基建、綠色能源、綠色金融等領域的合作，例如在蒙內鐵路、中寮鐵路項目專門設置了動物通道，有效保護當地的生態環境。

二、更加重視共建「一帶一路」可持續發展。中國和國際社會一道幫助低收入國家緩解債務問題，對G20緩債倡議及延期作出的貢獻是最多的。中國發布了《一帶一路債務可持續分析框架》，將遵循債務可持續性原則，優化風險防控政策體系，提升投資質量和效益。

三、更加重視共建「一帶一路」包容發展。堅持民生優先，多建民眾看得見、摸得著、見效快、受益廣的民生項目，增強共建國家民眾的獲得感。

四、更加重視共建「一帶一路」創新發展。支持沿線國家發展數位經濟，彌合「數位鴻溝」，加強創新合作，共享新一輪科技革命和產業變革的成果。

韓文秀強調，共建「一帶一路」不是中國一家的「獨奏」，而是共建國家的合唱。當前，全球特別是發展中國家基礎設施投資有很大的缺口，歡迎各國參與共建「一帶一路」，對國際上有利於加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議持開放態度。