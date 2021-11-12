中共官員強調 推動「共同富裕」不能搞「逼捐」

12日上午，中共中央就「黨的十九屆六中全會精神」舉行專題記者會。中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀表示，鼓勵企業在有能力有意願的情況下積極參与公益事業。但絕不能搞「殺富濟貧」，也不能搞「逼捐」，它不符合共同富裕的本意，也不能達到共同富裕的目的。

韓文秀表示，推動共同富裕首先需要實現高質量發展。要增強發展的平衡性、協調性、包容性，持續縮小城鄉、區域發展差距，從源頭上打好共同富裕的基礎。

他指出，去年以來，面對新冠肺炎疫情衝擊，中國率先恢復經濟增長，如期完成脫貧攻堅任務，全面建成小康社會，展現了中國經濟的強勁韌性。經濟波動是短期現象，共同富裕是長期目標。中國經濟擁有健康的基本面、巨大的內需潛力和發展空間，完全能夠實現長期持續健康發展，為紮實推動共同富裕提供更為雄厚的物質基礎。

其次，推動共同富裕，需要構建體現效率、促進公平的收入分配體系。韓文秀稱，要堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，激勵引導社會成員通過誠實勞動和創新創業富裕起來。同時，還要健全社會保障體系，完善轉移支付制度，加大對低收入者和困難地區的支持與幫扶。再分配也要處理好效率和公平的關係，既促進公平，又考慮效率，防止顧此失彼。

第三，推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」。韓文秀表示，企業家為共同富裕做貢獻有多種渠道和方式，最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。

韓文秀指出，大陸同時鼓勵支持企業和企業家在有意願、有能力的情況下積極參與公益慈善事業，這在客觀上也會起到第三次分配的作用。隨著中國企業不斷發展壯大和更多的人富起來，加上激勵政策的完善，中國的公益慈善事業將會迎來一個大發展。

但他同時強調，慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。