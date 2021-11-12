芯片荒好轉 汽車銷量看漲

中國汽車流通協會10日發布2021年10月「汽車經銷商庫存」調查結果：10月汽車經銷商綜合庫存係數為1.29，同比下降17.8%，環比上升4.0%，庫存係數位於警戒線下方。其中，自主品牌汽車庫存係數有所上升。

中新社報導，中國汽車流通協會稱，目前，芯片供給情況改善，汽車產能有所提高，經銷商進入補庫階段。但芯片短缺致使的汽車供給不足情況短期仍將持續，經銷商庫存仍保持低位。

據介紹，進入10月，旺季效應下購車需求有所增加，但廠家和經銷商並沒有開展大規模的營銷活動，甚至部分暢銷車型優惠取消，不少消費者選擇持幣觀望。今年10月沒有出現往年火爆局面，再加上全國多點疫情突發，車市延續供需雙弱格局。

與此同時，高端豪華和進口品牌汽車庫存係數為0.99，環比上升13.8%；合資品牌汽車庫存係數為1.31，環比上升4.0%；自主品牌汽車庫存係數為1.47，環比上升1.4%。芯片短缺情況改善，豪華、合資、自主品牌汽車庫存係數均有所上升。

中國汽車流通協會表示，隨著四季度芯片供應逐漸好轉，汽車產能釋放，各品牌經銷商逐漸回補庫存。今年冬季氣溫偏低，再加上2022年春節較早等因素，均會促進年底購車需求釋放，預計11月汽車銷量將好於10月。

中國汽車流通協會建議，經銷商要根據實際情況，理性預估實際市場需求，合理控制庫存水平，以防庫存壓力過大，導致經營風險。