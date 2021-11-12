聽新聞
test
0:00 / 0:00

芯片荒好轉 汽車銷量看漲

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國汽車流通協會10日發布2021年10月「汽車經銷商庫存」調查結果：10月汽車經銷商綜合庫存係數為1.29，同比下降17.8%，環比上升4.0%，庫存係數位於警戒線下方。其中，自主品牌汽車庫存係數有所上升。    

中新社報導，中國汽車流通協會稱，目前，芯片供給情況改善，汽車產能有所提高，經銷商進入補庫階段。但芯片短缺致使的汽車供給不足情況短期仍將持續，經銷商庫存仍保持低位。    

據介紹，進入10月，旺季效應下購車需求有所增加，但廠家和經銷商並沒有開展大規模的營銷活動，甚至部分暢銷車型優惠取消，不少消費者選擇持幣觀望。今年10月沒有出現往年火爆局面，再加上全國多點疫情突發，車市延續供需雙弱格局。  

與此同時，高端豪華和進口品牌汽車庫存係數為0.99，環比上升13.8%；合資品牌汽車庫存係數為1.31，環比上升4.0%；自主品牌汽車庫存係數為1.47，環比上升1.4%。芯片短缺情況改善，豪華、合資、自主品牌汽車庫存係數均有所上升。    

中國汽車流通協會表示，隨著四季度芯片供應逐漸好轉，汽車產能釋放，各品牌經銷商逐漸回補庫存。今年冬季氣溫偏低，再加上2022年春節較早等因素，均會促進年底購車需求釋放，預計11月汽車銷量將好於10月。    

中國汽車流通協會建議，經銷商要根據實際情況，理性預估實際市場需求，合理控制庫存水平，以防庫存壓力過大，導致經營風險。

品牌 疫情 春節

延伸閱讀

甘肅利用優勢 支持芯片產業

格芯：到2023年的產能已經售罄 持續專注成熟製程

8英寸產能極缺！傳電源管理IC或轉向12英寸晶圓製造

仍在進行芯片研發？ 微軟正在招聘SoC相關人員

相關新聞

京東雙11 台灣愛買女性健康商品

今年10月31日晚上8點開啟的「京東11.11」截至11月11日14點09分，累計下單金額突破3114億元人民幣（約新台...

雙11粵企預售額 頻破億人民幣

第13個「雙11」購物節正在火熱進行，中國國產品牌表現亮眼。在數碼、美妝、時裝等多個領域的銷售榜單中，國貨均占有一席之地...

陸農業製造業全方位開放

大陸國家主席習近平11日在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會上發表演說時宣示，中國大陸將堅定不移推進改革開放，大陸已...

擁抱電商 農戶踏上富裕路

「雙11」線上狂歡昨天結束，而線下繁忙高峰才剛啟幕。「前天才下的單，沒想到今天就到手上了」！永康市舟山鎮方山口村村民徐月...

黔茶科技轉型 禁農藥護生態

2021年貴州省秋季鬥茶賽頒獎儀式10日舉行，154支茶樣經過一系列評審等最終誕生出「四大茶王」。而2021年前三季度，...

海南「十四五」 建離島免稅城

海南省人民政府辦公廳10日對外公佈「海南省十四五建設國際旅遊消費中心規劃」（以下簡稱《規劃》），明確十四五時期海南構建多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。