興業銀行11日披露，由該行與廈門航空聯合推出的「碳中和機票」，將於12日正式上線。

旅客通過購買有「碳中和」標識機票，就能在日常空中旅途踐行碳減排。

興業銀行稱，此舉是大陸全國首創，成為中國大陸內地銀行、航司攜手探索綠色發展的一項重要實踐。

中新社報導，此次推出的「碳中和機票」本著使用者付費理念，即旅客作為飛行的參與者，通過廈門航空App等渠道購買有「碳中和」標識的機票（在航程最低價的基礎上加收10元），抵消與飛行有關的碳排放，減少自身行程對環境的影響。此次「碳中和機票」中用於抵消碳排放的款項最終將用於紅樹林生態修復項目。

「碳中和機票」採用碳補償機制，即對超過一定限度的碳排放主體需要給予碳匯主體經濟補償，而對應的碳補償由興業銀行廈門分行委託廈門產權交易中心通過藍碳基金購入的海洋碳匯，用以抵消旅客旅程的碳排放，並進行碳中和機票認證。

廈門航空於2017年與聯合國簽訂合作協議，致力于支持聯合國可持續發展目標，並將可持續發展理念融入企業管理和旅客服務中，先後推出電子登機牌、電子行李憑證、掃碼安檢、電子發票等一系列功能，實現無紙化的低碳旅程。