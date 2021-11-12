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房市融資環境 有所恢復

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國央行10日發布的數據顯示，10月份，人民幣貸款增加8262億元（人民幣，下同），同比多增1364億元；10月末，廣義貨幣（M2）餘額233.62萬億元，同比增長8.7%，增速比上月末高0.4個百分點，比上年同期低1.8個百分點。　　

中新社報導，當天公布的數據還顯示，10月份，社會融資規模增量為1.59萬億元，比上年同期多1970億元，比2019年同期多7219億元；10月末，社會融資規模存量為309.45萬億元，同比增長10%。　　

中國銀行研究院研究員梁斯表示，10月份，居民部門中長期貸款同比多增162億元，結束了此前連續少增的態勢。一方面，近期房地產市場融資環境有所恢復，房企開發貸和居民房貸的審批投放速度加快，帶動了居民中長期貸款同比多增。但整體看，房地產銷售並未出現明顯反彈，仍然維持負增長態勢。　　

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，整體上看，10月份信貸和社融增速企穩，增量略超預期，體現了金融加大對實體經濟的支持力度。但從結構上看，企業中長期貸款新增不够理想，政府債券發行雖然有所加快，但仍不及市場預期。　　

梁斯表示，從後續看，如果11月專項債發行完畢，當月發行規模將超過9000億元，這將對社融帶來一定支撐。同時，隨著年末臨近，財政支出速度加快，會對M2帶來一定支撐。但考慮到疫情再次出現反復，企業信貸需求將受到影響，M2持續大幅反彈概率不大。預計M2和社融增速將保持在8、10區間運行。

房地產 人民幣 實體經濟

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