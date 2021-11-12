擁抱電商 農戶踏上富裕路

「雙11」線上狂歡昨天結束，而線下繁忙高峰才剛啟幕。「前天才下的單，沒想到今天就到手上了」！永康市舟山鎮方山口村村民徐月英拿著剛收到的衣服，樂呵呵地說道。

中新社報導，方山口村位於浙江中部群山深處，過去村民們取快遞都要趕去鎮上的快遞物流點取件，來回路程需要個把小時。近年來，隨著數字經濟的發展，「網購」成為農村消費新潮流。據不完全統計，浙江進村快遞中80%為電商快遞件。然而過去，很多快遞公司設點大多只到鄉鎮一級。

浙江省商務廳電子商務處相關負責人表示，近年來，浙江加快構建以縣城和重點鄉鎮為中轉、村級服務點為基礎、入村到戶配送為終端的縣鄉村三級物流配送體系，加快布局建設村級電商公共服務站點。

「以前胖頭魚在打包袋悶五、六個小時就死了，現在研發了充氧袋包裝，魚的平均存活時間能達到72小時以上」。千島湖魚老闆王飛飛表示，擁抱電商以後銷量猛漲，去年銷售額超一千萬元（人民幣，下同），也帶動了附近許多農戶增收致富。 物流電商協同賦能之下，越來越多「養在深山人未識」的湖鮮山珍加速飛出大山。在浙西南茶葉之鄉—松陽，50多歲的茶農陳家增加班加點，採製了一百斤秋茶供應給電商企業。

陳家增一直以種茶為生，「過去趕上春茶上市，每隔5天就要背到茶葉市場，盼著茶商給個好價。自從做了電商以後，還可以賣夏茶和秋茶，我們一年能多掙好幾萬元」。

在浙江衢州，農民變主播、手機變農具、直播變農活正成為農村致富新模式。在衢州江山清湖街道清泉村直播間內，「70後」吳香華熟悉地和網友們打著招呼，介紹山茶油。清泉村是移民村，曾是「無集體經濟、無集體資產、無土地資源」的「三無村」。

從春茶採摘到夏果成熟，吳香華說，去年以來通過直播活動，線上銷售線下引流，銷售農產品數十萬元，「雙11」期間成交不少訂單。

為帶動農村電商創業就業，近年來，浙江著力構建普惠化的農村電商人才培訓體系。桐鄉市通過建立本地農民網紅直播學員庫及培訓機制等方式，培養孵化出一批知名本地農民主播。

在農村電商的加持下，浙江的共同富裕之路越走越寬。截至2020年底，浙江省累計培育省級電商專業村1920個，農產品網絡零售超1100億元，同比增長超過30%。