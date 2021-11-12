京東雙11 台灣愛買女性健康商品

今年10月31日晚上8點開啟的「京東11.11」截至11月11日14點09分，累計下單金額突破3114億元人民幣（約新台幣1兆3500億元）。京東表示，今年台灣消費者除仍舊青睞數碼產品外，女性健康管理、嬰幼兒用品訂單大增。

京東指出，10月31日晚8點，來自台南用戶成為第一位成功支付完尾款的台灣用戶。

今年高性價比、高品質的數碼產品仍然是台灣消費者喜愛在京東平台上購買的商品，筆電、滑鼠、耳機全年都很受歡迎，大促期間由於優惠多多，成交額增速顯著。疫情期間，消費者宅家時間變長，生活小電器如吸塵器增幅顯著，消費者更注重生活中的細節和品質感，烹飪鍋具、茶具等銷售額同比增長5倍以上。

有趣的是，年輕的消費者開始購置養生壺、保溫杯等養生類電器，說明Z世代已經開始意識到養生保健的重要性！

今年京東11.11，「她」經濟盛行，女性相關的品類增速明顯，其中，台灣的女性消費者很注重身體健康管理，女性護理類目同比增長了4倍以上。隨著個人健康意識的覺醒，個人護理產品呈現精細化、多元化趨勢，消費者傾向同步前沿技術、國際潮流，讓自己用使用高品質的商品，高品質洗髮水預售增速非常搶眼，是去年的10倍，可見大家對頭部護理、頭髮顏值越來越重視，「秀髮經濟」崛起。

母嬰是「超吸金」的品類，台灣的媽媽們非常關心嬰幼兒用品品質是否優質，雙11期間，尿褲濕巾、童鞋類目的成交額同比增長了6倍以上。京東自有品牌獲得台灣消費者高度認可，增速強勁。在11.11開啟前4小時，京東京造訂單量同比增長了4.5倍。

京東表示，海外用戶同樣廣泛參與到了此次京東11.11的品質消費盛宴中來，同時京東為海外及港澳台消費者提供空運、陸運、海運等多種物流方式。

京東全球售所開通的跨境集運服務，為消費者提供了更加經濟實惠的送貨選擇，將京東自營和第三方賣家商品發往全球，目前已覆蓋中國港澳台、美國、加拿大、澳大利亞、日本、新加坡等16個國家和地區。預售期間，京東全球售集運運單同比增長超過380%。

京東洞察報告還指出，在今年雙11期間，家庭電器成套購買成為主流，11月10日4個小時成交額年增超過6倍，海爾冰箱、卡薩帝冰箱、海信電視、華為智慧屏、LG等超過100個品牌，成交額超過去年全天。