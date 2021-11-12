雙11粵企預售額 頻破億人民幣

第13個「雙11」購物節正在火熱進行，中國國產品牌表現亮眼。在數碼、美妝、時裝等多個領域的銷售榜單中，國貨均占有一席之地。而廣東企業緊抓市場機遇，通過持續提升品質以及打造新文化，吸引年輕消費群體。在今年「雙11」活動期間，部分企業的預售業績已破億元（人民幣，下同）。 中新社報導，新國貨代表品牌恒潔衛浴集團有限公司，2019年初便聯合故宮宮廷文化等優質IP共同開啟「新國貨智造計劃」，拉開家居新國貨元年的帷幕。恒潔集團電商事業部負責人謝祥躍說，今年雙11第一波預售通過付定金抽獎以及邀請超頭部主播帶貨等營銷方式發力，取得了預期效果。截至10月31日，公司預售業績已破億元，預計「雙11」整體銷售額將同比翻一番以上。

2001年成立的國貨彩妝品牌「卡姿蘭」，近年專注挖掘品牌文化中的民族基因，推出了「中國芯」唇膏、「盛世中國紅」唇膏以及敦煌博物館的聯名系列等「國粹文化」產品。今年「雙11」期間，卡姿蘭截至目前，其推出的雙貓系列已登頂天貓國貨彩妝底妝類目排行榜。

卡姿蘭財務負責人周欣表示，作為中國早期的彩妝品牌之一，卡姿蘭見證了大陸國內彩妝品牌快速崛起，部分品類銷量甚至超過國際知名品牌。卡姿蘭長期深耕本土市場，每年投入大量資金聚焦研發創新，希望能够抓住這波「國潮熱」，給消費者帶來有品質的產品。

「老字號」品牌也加速蝶變。創辦於1924年的廣州市寶生園股份有限公司距今已有近百年歷史，寶生園董事長兼總經理朱旺介紹，乘著「國貨熱」的機遇，近年來公司不斷開發適應市場的新品類，包括一系列「蜂元素」護膚品及「蜂蜜水果茶」等，形成「蜂產品文化」，讓更多年輕人接受。寶生園電商部門從9月開始備戰「雙11」，前期預售部分，寶生園線上平台就已經完成了超百萬元的銷售額。

國貨快速崛起，背後的一個重要支撐是「中國製造」到「中國智造」的升級。「百度2021國潮驕傲搜索大數據」報告顯示，如今的國潮已經邁入3.0時代，此時的國潮不僅限於實物，更包括民族文化與科技驕傲。