聽新聞
test
0:00 / 0:00
海南「十四五」 建離島免稅城
海南省人民政府辦公廳10日對外公佈「海南省十四五建設國際旅遊消費中心規劃」（以下簡稱《規劃》），明確十四五時期海南構建多層次免稅購物體系，新增離島免稅城市和免稅店。
中新社報導，「規劃」提出，海南十四五推動島內居民日用消費品零關稅政策落地實施，科學規劃島內居民日用消費品免稅店佈局，加快覆蓋全島各市縣。營造適度競爭環境，推動形成離島免稅、島內居民日用消費品免稅、跨境電商三類購物業態並存的多層次免稅購物體系。擴大免稅消費品貿易規模，拚2025年離島免稅品貿易實現倍增。
根據「規劃」，海南十四五時期加快推動海口新海港免稅城建設，推進海口美蘭機場二期免稅店、海控全球精品（海口）免稅城三期，三亞中服國際免稅購物公園二期，深免海口觀瀾湖免稅購物城二期改擴建，統籌離島免稅商品提貨點建設。新增離島免稅城市和免稅店。
海南共有5家經營主體的9家離島免稅店在營。2020年海南離島免稅店銷售額超過300億元（人民幣，下同），今年全年銷售目標值為600億，十四五計畫吸引免稅購物回流3000億。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言