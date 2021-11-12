黔茶科技轉型 禁農藥護生態

2021年貴州省秋季鬥茶賽頒獎儀式10日舉行，154支茶樣經過一系列評審等最終誕生出「四大茶王」。而2021年前三季度，貴州全省茶產業產量43.2萬噸、產值503.8億元（人民幣，下同）。

中新社報導，茶產業是貴州省農業特色優勢產業、綠色生態產業，更是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的富民大產業。數據顯示，貴州全省9個市州都有茶葉種植，47個縣把茶產業作為重點產業，形成了五大茶產業帶，全省茶數量超過5700多家。

通過持續優化資源配置、整合產業要素，持續提升研發能力、推進科技創新，貴州持續挖掘黔茶文化、加快文旅融合，高位推動貴州綠茶形成愈發明顯的比較優勢，在中國茶行業榮獲多個第一：茶園總面積700萬畝，穩居中國第一；創建國家級質量安全示範區數量中國第一；全省11個縣進入中國產茶百強縣方陣，數量中國第一，湄潭縣位居中國產茶百強縣之首。

「貴州綠茶」是中國農業農村部授予的第一個茶葉類省域農產品地理標誌。「貴州綠茶」、「都勻毛尖」、「鳳岡鋅硒茶」、「朵貝茶」4個品牌入選中歐地理標誌，成為行業標桿。

貴州率先在中國提出寧要草不要草甘膦，全面禁止除草劑和水溶性農藥，全力構築「乾淨黔茶」質量防護網。在中國農業農村部和省級開展的茶葉質量安全抽檢中，貴州茶連續10年合格率100%。貴州綠茶「乾淨、生態、安全」的良好口碑贏得了海內外市場的認可。

中國工程院院士陳宗懋多次點讚貴州茶「貴州茶乾淨安全、大家放心喝」。貴州將把綠茶打造成享譽世界的金字招牌。作為中國唯一高海拔、低緯度、多雲霧、寡日照、無污染兼具的茶區，貴州將堅持貴州原料、貴州製造、貴州創造、貴州品牌發展道路，統籌推進茶葉質量技術標準一體化，加快推進基地生態化、加工標準化、企業集聚化、營銷品牌化，持續實施綠色防控系統化、黔茶專用肥規模化、黔茶系列品種推廣化，不斷提高標準化水平。

貴州將把綠茶打造成鄉村振興的樣板產業。茶產業是貴州十二大農業特色優勢產業，在貴州省脫貧攻堅和鄉村振興發揮重要作用。2020年，貴州全省涉茶人數340萬人、年人均收入破12000元，數百萬茶農幸福度日。