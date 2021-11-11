外媒：滴滴準備重新在大陸推出叫車等App

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
傳滴滴出行正準備年底前在大陸的應用程式商店重新推出叫車APP和其他APP，（圖／取自搜狐）
傳滴滴出行正準備年底前在大陸的應用程式商店重新推出叫車APP和其他APP，（圖／取自搜狐）

三名直接了解情況的消息人士表示，大陸網約車巨頭滴滴出行正準備年底前在大陸的應用程式商店重新推出叫車APP和其他APP，該公司認為，大陸的網路安全審查年底將結束。

路透報導，不過，滴滴對此事予以否認，稱消息「純屬傳聞，沒有事實根據」，並表示公司正在積極、全面地配合網路安全審查。

消息人士指出，預計大陸監管機構將在12月敲定對該公司的處罰；其中一名消息人士還指出，該公司已經撥出人民幣100億元（約新台幣440億元），用於支付潛在罰款。

消息人士說，滴滴還在研究新策略，為了重新發表APP和招募司機。

滴滴今年7月在紐約上市幾天後，大陸國家互聯網信息辦公室要求應用程式商店下架滴滴的25個APP，還要求滴滴停止新用戶註冊。同時，大陸網信辦對該公司啟動網路安全審查，審查期間停止新用戶註冊，大陸網信辦稱「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人資料的問題。

滴滴當時回應，已停止新用戶註冊，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。

上述三名消息人士表示，從那之後滴滴一直在對這些APP進行修改，確保它們遵守1日起施行的「個人信息保護法」，並稱所有員工都必須完成關於新法律的培訓。

滴滴股價自在紐約上市以來已經腰斬，市值降至430億美元（約新台幣1.208兆元）。

滴滴出行 紐約 人民幣

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