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北京證交所13日將測試開市通關 15日正式開市

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
即將開市的北京證券交易所13日將進行開市通關測試。（圖／取自央視財經）
即將開市的北京證券交易所13日將進行開市通關測試。（圖／取自央視財經）

即將開市的北京證券交易所13日將進行開市通關測試，參與測試機構為大陸「全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司」（簡稱全國股轉公司）、中國證券登記結算有限責任公司、深圳證券通信有限公司（簡稱深證通）、中證指數有限公司（簡稱中證指數）、各證券公司、信息商、基金公司，北交所將於15日正式開市。

新華財經報導，為驗證各市場參與者技術系統對於北交所開市各類業務的技術準備情況，全國股轉公司、北交所聯合中國結算、深證通、中證指數共同搭建測試環境供市場進行通關測試。

另一方面，路透報導，中國漢鑫科技、大地電氣等10家創新層企業10日晚間同時公告指出，經北交所同意，公司股票將於15日在北交所上市，這意味著北交所開市時間終於明確。

在「全國股轉公司」披露的公告顯示，這10家企業擬發行股份數量最多的是中設諮詢，發行3,380萬股。

大陸證監會之前在10月底發布設立北交所主要制度規則，包括北交所發行上市、再融資、持續監管等規章，以及相關規範性文件，這也預示了北交所基本具備了15日開市的條件。

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