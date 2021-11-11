京東雙11推「3個晚8點」活動 全台首位支付完尾款來自台南

為了不讓消費者和商家熬夜，京東在今年「雙11」，推出「3個晚8點」活動，從活動開啟至11日14時09分，累計下單金額突破人民幣3,114億元；來自台南用戶，成為首位成功支付完尾款的台灣用戶。

打破延續12年零點迎客的老規矩，京東的「3個晚8點」活動，分別是10月20日晚8點，預售正式開始；10月31日晚8點，尾款通道開啟；11月10日晚8點開啟高潮。

高性價比、高品質的數碼產品，仍然是台灣消費者喜愛在京東平台上購買的商品，筆電、滑鼠、耳機全年受歡迎，大促期間由於優惠多多，成交額增速顯著。

今年京東在今年「雙11」，「她」經濟盛行，女性相關的品類增速明顯，其中，台灣的女性消費者注重身體健康管理，女性護理類目年增4倍以上。

母嬰是「超吸金」的品類，臺灣的媽媽們非常關心嬰幼兒用品品質是否優質，雙11期間，尿褲濕巾、童鞋類目的成交額年增6倍以上。

京東自有品牌獲得台灣消費者高度認可，增速強勁，在雙11開啟前4小時，京東京造訂單量年增4.5倍。

疫情期間，消費者宅家時間變長，生活小電器如吸塵器增幅顯著，消費者更注重生活中的細節和品質感，烹飪鍋具、茶具等銷售額年增5倍以上。

有趣的是，年輕的消費者開始購置養生壺、保溫杯等養生類電器，Z世代已經開始意識到養生保健的重要性。

京東全球售所開通的跨境集運服務，將京東自營和第三方賣家商品發往全球，目前已覆蓋港澳台、美國、加拿大、澳大利亞、日本、新加坡等16個國家，預售期間，京東全球售集運運單年增超過380%。

京東「雙11」將持續至13日，針對臺灣消費者，還推出免運費、下單減價金額優惠券、新用戶超級優惠、VISA或Mastercard等多重支付優惠。