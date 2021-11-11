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大陸國台辦：美應停止向「台獨」勢力發出錯誤信號

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

美國國務卿布林肯日前受訪時稱，美有承諾「確保台灣有能力自衛」，對單方面武力破壞現狀時，「許多國家將採取行動」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日對此表態稱，美方一些人近來一而再再而三在台灣問題上散布錯誤言論。美方應停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

朱鳳蓮表示，必須指出，美國政府在台灣問題上對中方是作過嚴肅承諾的。中美三個聯合公報是美國政府必須以實際行動恪守的原則。「我們敦促美方停止在台灣問題上的錯誤言行，停止向台獨勢力發出錯誤信號，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。」

朱鳳蓮還稱，「我們正告民進黨當局，任何勾連外部勢力謀獨挑釁的行徑只會以失敗告終。」

據路透報導，在「紐約時報」（New York Times）十日主辦的論壇上，布林肯被問及在中國大陸攻台情況下美國是否介入保衛台灣？

布林肯重申美國一貫的聲明，指稱美國政府的角色是確保台灣擁有自衛手段，這是基於美國法律規定。

他表示，「許多該區域內外國家，將認為單方面動武破壞現狀是對和平及安全的重大威脅，如果發生那種情況，他們也將採取行動。」

美國 朱鳳蓮 布林肯

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