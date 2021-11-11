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瑞銀：大陸可能會頒布更多房地產支持性措施

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
瑞銀研究報告指出，中國可能會頒布更多房地產支持性措施。（圖／取自界面新聞）
瑞銀研究報告指出，中國可能會頒布更多房地產支持性措施。（圖／取自界面新聞）

投行瑞銀最新研究報告指出，中國大陸可能會頒布更多房地產支持性措施，而該行認為，房企的資金管道和銷售收入是關鍵。

大陸媒體曾報導，部分房企近期擬在銀行間市場發債，且併購融資有可能不會計入「三條紅線」。瑞銀認為，這將為房企開啟新的融資管道，加上容許大陸國有房企收購同業資產，有利於房企整體流動性，特別是那些資金緊張的開發商。

瑞銀分析師John Lam在報告中指出，這也表明大陸政府正在對房企違約個案上升的情況做出反應，「我們認為短期內可能會頒布更多的支持性措施。」

根據與大陸房地產商的溝通，瑞銀認為，房企的資金管道和銷售收入將是關鍵，除了銀行間發債帶來幫助外，放鬆預售資金用途也有助房企兌付離岸和在岸債務。一旦債券投資者看到房企有新的資金來源，離岸和在岸債市可能會復甦，進而容許房企為其債務再融資。

房地產 債務

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