雙11降溫？天貓公布中小品牌戰報 未揭露總成交額

在今年大陸官方出手降溫「雙11」，並重點宣傳解放軍空軍72周年紀念日的背景下，阿里巴巴集團旗下天貓啟動雙11全球狂歡季，今年並未實時揭露總成交額，目前僅公布數據指，截至11日零時45分，平台上已有411個去年成交額過人民幣百萬的中小品牌，在今年銷售額突破人民幣千萬，並有一大批大陸國貨、老字號在今年雙11表現亮眼。

據天貓公布中小企業戰報表示，截至11月11日零時45分，已有411個去年成交額過人民幣百萬的中小品牌，今年銷售額突破人民幣千萬；更有40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破了人民幣1億元大關。

天貓還表示，截至11月11日零時45分，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過人民幣1億元。其中不僅有華為、鴻星爾克等人氣大陸國貨品牌，也有蘋果、歐萊雅等國際品牌，還有百雀羚、迴力這樣的大陸老字號品牌，和蕉內、添可等新品牌。

另，天貓雙11也首次設綠色賣場，發布發布綠色商家排行榜，強調雙11不僅成為一個消費場，也成了減碳試驗場，緊跟大陸當局的政策主旋律。

阿里巴巴集團首席技術官程立還表示，此次天貓雙11，是首個100%的雲上雙11，業務全部在阿里雲上執行，加快效率也節省能耗。

對於此次天貓雙11截至目前，未若往年以大螢幕的方式，公布實時總成交額，僅公布中小企業或個別品牌戰報，《澎湃新聞》撰文直言，電商巨頭似乎變冷靜了，表示雖京東將公布雙11整天數據，但天貓仍不確定是否會公開最終成交額。

文章指稱，2020年雙11的零時30分，天貓就公布了實時成交額，京東也在去年11月11日零時9分，率先公布累計下單金額數據。

在此之前，阿里巴巴集團創辦人馬雲抨擊大陸金融監管層引發言論風波後，阿里巴巴今年收到天價金額的反壟斷罰單，後關聯企業螞蟻金服上市案也受影響，另大陸市場監管總局7日也向全大陸網路平台企業和各地市場監管部門，下發《關於規範「雙11」網路促銷經營活動的工作提示》，明定禁止「先提價後打折」等行為。