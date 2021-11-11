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因應氣候變遷 中美將合作加強甲烷排放控制

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸氣候變化事務特使解振華透露，中美新成立的「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，將於明年上半年將召開第一次會議。路透　
大陸氣候變化事務特使解振華透露，中美新成立的「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，將於明年上半年將召開第一次會議。路透　

根據「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」，雙方除將推動減少二氧化碳排放，兩國還計劃在2022年上半年共同召開會議，聚焦強化甲烷測量和減排具體事宜，包括通過標準減少來自化石能源和廢棄物行業的甲烷排放，以及通過激勵措施和項目減少農業甲烷排放。

甲烷是僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體，但吸收熱能的能力比二氧化碳高，在大氣中分解的速度也更快，這代表降低甲烷排放可對控制全球暖化產生快速影響。　　

目前全球已有100多個國家響應美國與歐盟的倡議，要在2030年前把甲烷排放量減少到比2020年的水準低30%，以解決導致氣候變遷的主要問題之一。

大陸生態環境部官網11日上午公布「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」全文。根據這份聯合宣言，中美計劃建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，該工作組將定期舉行會議以應對氣候危機並推動多邊進程，聚焦2030年前的十年間的具體行動。

據中新社報導，大陸氣候變化事務特使解振華在中美達成前述聯合宣言後的記者會上表示，雙方決定推動中美氣候變化合作機制化、具體化、務實化，計劃建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，繼續開展技術和政策交流，促進地方政府、企業、智庫和學術界的參與，並評估今年4月上海聯合聲明和本聯合宣言的實施。　　

解振華說，「我們要想合作，必須有機制，必須要務實，而不能停留在口頭上，所以我們決定建立聯合工作組。」

他表示，工作組主要是解決2030年之前，中美雙方要採取怎樣的行動，共同推動多邊進程開展怎樣的合作。他透露，工作組明年上半年將召開第一次會議，就雙方所要開展的電力系統、甲烷、森林保護等方面開展一些「實實在在的、採取行動的合作」。　　

根據這份聯合聲明，中美雙方將在五大領域展開合作：一、21世紀20年代減少溫室氣體排放相關法規框架與環境標準；二、將清潔能源轉型的社會效益最大化；三、推動終端用戶行業脫碳和電氣化的鼓勵性政策；四、循環經濟相關關鍵領域，如綠色設計和可再生資源利用；五、部署和應用技術，如碳捕集、利用、封存和直接空氣捕集。

氣候變遷

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