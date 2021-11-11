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大陸國務院發文 鼓勵社會資本參與生態保護
中國大陸近期高舉綠色低碳大旗，持續推出支持政策。據大陸國務院日前發布的《關於鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復的意見》指稱，官方將從劃管控、產權激勵、資源利用、財稅支持、金融扶持等多方面釋放紅利，促進社會資本參與生態建設。
據新華社報導，該意見涵蓋總體要求、參與機制、重點領域、支持政策、保障機制五大內容。意見指出，長期以來，我國（中國大陸）一些地區生態系統受損退化問題突出、歷史欠帳較多，生態保護修復任務量大面廣，需要動員全社會力量參與。
意見表示，要鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復項目投資、設計、修復、管護等全過程。意見提到，要明確社會資本透過自主投資、與政府合作、公益參與等模式參與生態保護修復，並明確參與程序，鼓勵社會資本重點參與自然生態系統保護修復、農田生態系統保護修復、城鎮生態系統保護修復、礦山生態保護修復、海洋生態保護修復，探索發展生態產業等。
意見提出，要從規劃管控、產權激勵、資源利用、財稅支持、金融扶持等多方面釋放政策紅利，並創新產權激勵、釋放關聯權益，給予財稅支持，發揮政府投入帶動作用，拓寬投融資渠道，創新綠色金融產品，以構建「誰修復、誰受益」的生態保護修復市場機制。
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