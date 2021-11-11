甘肅利用優勢 支持芯片產業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

甘肅省商務廳表示，今年以來，甘肅圍繞有色金屬、集成電路、石墨電極等特色優勢產業，編製實施方案。支持該省天水華天電子集團加快建設集成電路封測智慧園區和車用電子產品生產驗證線，擴大芯片出口。

中新社報導，甘肅官方披露，甘肅近年在核應用、新能源、新材料、石化裝備、空間技術等領域處於中國領跑位置。　　

據資料顯示，甘肅芯片產業，系此前專注發展中國航空航天事業而配套建立的骨幹電子企業發展而來。如1969年，中國官方成立了甘肅天水永紅器材廠(華天科技的前身)以及甘肅天水天光集成電路廠，如今這兩家公司即是甘肅芯片製造領域的傑出代表。　　

天水華天電子集團負責人10日表示，該集團產品受甘肅此輪疫情影響不大。近幾年來在穩步擴展國內市場的同時，通過採取加大國際市場的開發等措施，有效拓展了國際市場，產品已出口至日本、韓國、香港、馬來西亞等地，出口規模呈現每年5%-10%的增長。2021年1至9月，該集團完成進出口總值33.87億元，其中進口總值16.83億元，出口總值17.04億元。

馬來西亞 疫情

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