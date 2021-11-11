舟山港 貨物吞吐同比增4.0%

浙江省港航管理中心最新數據顯示，今年1月至10月份，寧波舟山港完成貨物吞吐量10.28億噸，同比增長4.0%，自2017年以來連續第5年貨物吞吐量超10億噸；完成集裝箱吞吐量2672萬標準箱，同比增長11%，港口運輸生產實現平穩增長。

中新社報導，寧波舟山港是中國主要的大宗商品轉運基地，貨物吞吐量連續12年保持全球第一，集裝箱吞吐量去年位列全球第三。

今年以來，寧波舟山港積極應對疫情和外貿市場火爆所帶來的運輸壓力，外拓市場，內抓服務，全力打造大陸國內大循環戰略支點和國內國際雙循環戰略樞紐。 為暢通外貿物流通道，寧波舟山港持續織密集疏運網絡。海向方面，積極開闢新航線，10月份新增遠洋幹線一條，航線總數達285條，創歷史新高。陸向方面，深耕海鐵聯運、江海聯運及海河聯運等多式聯運通道建設，10月份完成海鐵聯運業務量11.3萬標準箱，同比增長42.2%，業務輻射中國16個省（自治區、直轄市）61個地級市。

寧波舟山港相關負責人表示，今年寧波舟山港全力保障全球物流鏈、供應鏈暢通。集裝箱方面，寧波舟山港直面集運市場艙位持續緊張態勢，通過優化航線配置、周密安排船舶計劃、科學調配運力資源等一系列針對性舉措，增加進口空箱到港量，有效緩解市場壓力。

散雜貨方面，加強碼頭資源聯動，密切跟蹤鐵礦石等原料到港情況，同時積極保障電煤中轉，持續優化煤炭運輸結構。寧波舟山港1至10月份鐵礦石接卸量、煤炭接卸量、液化油品接卸量、糧食接卸量及汽車滾裝業務保持穩定增長。