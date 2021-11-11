進博會達成意向採購 略遜去年

第四屆中國國際進口博覽會10日下午閉幕，受新冠疫情影等因素影響，進口博覽局宣布進博會共達成意向採購707.7億美元，比上屆略降2.6%。

今年受疫情反覆，邊境管制嚴格，多少影響參展商與採購商參加的意願。前三屆的意向成交數額依次是首屆的578.3億美元、第二屆711.3億美元、第三屆726.2億美元。

中國國際進口博覽局副局長、上海國家會展中心董事長孫成海在進博會閉幕的新聞記者會上強調，大型貿易投資圍繞五大投資推介主題，聚焦六大產業領域，開設一帶一路等專區，完善線上洽談的服務，據統計，線上線下共有來自55個國家、640家展商、766家採購商參會，共達成合作意向273項。

孫成海表示，第五屆進博會招展工作已經啟動，截至第四屆進博會閉幕當天，企業預計展覽面積超過15萬平方公尺，進度快於去年同期，進口博覽局向各界新老朋友發出邀請，歡迎透過進博會的平台感受中國開放的春風。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天還應詢介紹了第四屆進博會台商台企的參展情況。她說，中國國際進口博覽會自2018年首次舉辦以來，大陸積極回應台企訴求，為其參展提供協助和便利。本屆進博會共有35家台灣地區企業參展，凈展面積1595平方米。通過參展，企業進一步開拓大陸市場和海外多元市場，獲得更多商機、更大回報。

為期六天的第四屆進博會10日閉幕，進口博覽局統計，累計進場48萬人次，上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任顧洪輝指出，在參展參會人員方面，嚴格落實入館參會要求，工作人員核酸檢測點、全市37個進博會核酸檢測點，檢測結果均無異常。

在參展展品方面，3655箱進口冷鏈食品展品採取閉環管理措施，全部查驗合格後入館。在展館方面，組建20支現場疾控保障小組，派駐P2+移動實驗車， 20個展館門出入口，佈置了107套一體化測溫驗證設備，做到人員進場「無感知、不停留、可追溯」，參展參會人員全程佩戴口罩，本屆進博會做到疫情防控零感染、零發生、零事故。