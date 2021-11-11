澳門貿易投資等3展 下月同場舉行

澳門貿易投資促進局10日公布，第26屆澳門國際貿易投資展覽會、澳門國際品牌連鎖加盟展2021及2021年葡語國家產品及服務展（澳門），將於12月10日至12日在澳門威尼斯人金光會展中心同期同場舉行。

中通社報導，貿易投資促進局表示，今年「三展」將強化線上元素，升級線上展廳功能，增設線上洽談室，與網上商業配對服務平台聯動，並於展會前開展一連14天線上配對服務，從時間及空間上提升商業洽談的配對成效；同時場地將設有線上直播間、現場走訪及KOL推廣等，為展商提供多渠道產品及服務宣傳平台。

第26屆澳門國際貿易投資展覽會邀請到上海作為「夥伴市」，藉展覽、論壇及洽談會深化滬澳交流合作；同時將以「展中展」舉辦多個專題展覽，科創、中醫藥元素大幅提升，包括設「2021科技周暨創科成果展」及「中國中醫藥健康（澳門）品牌展覽會」等，助力會展業專業化發展，搭跨界合作平台，加強產業聯動性。

此外，澳門國際品牌連鎖加盟展將提供一站式企業支援及設「IP授權展區」， 葡語國家產品及服務展（澳門）將為葡語國家企業提供「代參展」服務等，讓現場客商可體驗來自葡語國家的優質產品，跨越距離限制，致力發揮三展協同及迭加效應，助力展商把握機遇，提升參展收穫感。