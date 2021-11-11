台企形成產業鏈 壯大福州經濟

以東南汽車為龍頭的台資企業，在福州已形成汽車及其零部件產業鏈。福州市青口投資區的福州明芳汽車部件工業有限公司廠房內，兩條汽車天窗智能化自動生產線正忙碌不停。

中新社報導，福州明芳汽車部件工業有限公司由台灣信昌集團於1995年投資550萬美元設立，1999年正式建廠，是台灣信昌集團在華南地區重要的生產和研發基地。該公司台籍主管、研發中心副總經理黃啟明受訪表示，公司主要從事汽車零件的製造、設計開發和銷售業務等，在福州以東南（福建）汽車工業有限公司為主要客戶。過去15年間，得益於大陸汽車市場的穩健發展，他們的營業額增長近400%。

事實上，落戶福州的台資企業歷經多年經營，日益發展壯大，在電子信息、機械裝備、輕工食品等方面均已初步形成產業鏈條。如以冠捷集團為龍頭的顯示器產業鏈，以大豐集團為龍頭的運動鞋產業鏈，以康師傅、統一為龍頭的食品產業鏈等。這些台資企業集群為福州經濟發展做出重要貢獻。

官方統計數據顯示，至2021年6月，福州累計批准台資4345項目（含第三地），合同台資114.48億美元，實際到資59.65億美元。

在福州，承載台商投資的園區亦在持續拓展。台商投資區、福建自貿試驗區福州片區、福清台灣農民創業園、永泰閩台農業融合發展產業園等先後設立。

截至目前，福州自貿片區共推出16批23項對台體制創新舉措，其中大陸首創12項。台商投資區松山片區已落戶台資企業8家，總投資25.38億元人民幣。福清台灣農民創業園有涉台農業企業48家，其中台資獨資19家、榕台合資9家。

隨著榕台產業融合不斷集聚發展，福州與台灣的金融合作力度也不斷加大。合作金庫、彰化銀行、華南銀行、台灣銀行4家台資銀行落戶相繼落戶福州，福州成為台灣銀行機構最集中的大陸省會城市。大陸5家台資保險公司中有4家在福州設立保險機構。

建設銀行、中國銀行等分別在自貿區福州片區內設立總行級的「海峽兩岸跨境金融中心」、「兩岸金融服務中心」等特色業務中心，在台資銀行跨境人民幣同業往來帳戶、同業拆借等領域填補了多項兩岸合作空白。海峽股權交易中心設立「台資板」，專業服務台資企業，目前在榕台資企業累計掛牌100多家，其中已為華映科技融資21億元人民幣。

福州市台港澳工作辦公室相關負責人表示，福州將利用多區疊加的優勢，強化兩岸金融合作，為台銀、台企在榕發展提供更周到的服務，全力支持台企積極融入國內國際雙循環新發展格局。