海南自貿港零關稅 旅遊業首批通關

海口海關10日發布消息稱，一批從歐洲進口的索道設備8日相繼在海口海關所屬洋浦港海關通關放行。這是海南自貿港首批用於旅遊業的「零關稅」自用生產設備。

中新社報導，這批進口的索道設備累計貨值6419萬元（人民幣，下同），合計減免稅款約1415萬元，是海南自貿港「零關稅」自用生產設備清單落地以來，單票進口貨值最大、減免稅款最多的「零關稅」設備。

「零關稅」是海南自貿港重要制度設計，在海南全島封關運作前，貨物貿易實行以「零關稅」為基本特徵稅收制度，對納入清單管理的貨物及物品免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。

旅遊業是海南自貿港重點發展的產業之一，「零關稅」政策將為島內旅遊業升級帶來新機遇。設備進口企業、海南呀諾達5A級景區有關負責人說，自貿港「零關稅」政策紅利有助於企業發展。

海口海關副關長陳針表示，海關正在推動「零關稅」政策效應持續擴大，全力支持海南自貿港早期安排各項政策落地見效。

海關介紹，截至11月8日海南自貿港經中國（海南）國際貿易「單一窗口」認定符合享惠資格的企業共有120家。10月，自用生產設備「零關稅」政策下企業享受免稅額1092萬元，較9月增長123.69%。

海南自貿港確立「一負三正」四張「零關稅」清單，首張清單於2020年11月發布。截至目前，企業進口自用的生產設備零關稅的負面清單、島內企業用於交通運輸的交通工具零關稅的正面清單、企業生產自用的或者兩頭在外模式進行加工所消耗的原輔料的正面清單已經公布，島內居民消費進境商品正面清單尚未公布。