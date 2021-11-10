未成年人遊戲時間下降 騰訊Q3財報低於預期

大陸網路巨頭騰訊控股10日公布2021年第三季財報，營收達人民幣1,423.68億元，年增13%，淨利潤人民幣395億元，年增3%，但經調整淨利最終為人民幣317.5億元，反年減2%，營收與淨利表現均不如市場預期。

在此之前，市場預估騰訊控股第三季營收為人民幣1,454.1億元，經調整盈利可達人民幣326億元。

另騰訊財報顯示，受官方限制未成年人遊玩遊戲時間影響，第三季未成年人在騰訊本土市場的遊戲時長佔比為0.7%，較2020年9月的6.4%顯著下降，另流水佔比1.1%，亦較去年同期的4.8%顯著下降。

騰訊還稱，公司持續透過行業領先的措施，打擊未成年人冒用成年人帳號的問題，例如升級了巡航系統以識別冒用帳號。

另一方面，2021年第三季，騰訊收費增值服務付費會員數年增10%至2.35億，影音付費會員數年增8%至1.29億。騰訊財報分析，這主要受益於優質內容的推動，包括《掃黑風暴》及《你是我的榮耀》，這兩部熱播劇集；此外，音樂付費會員數年增38%至7100萬，因為TME增強了音樂流媒體體驗，吸引更多付費用戶。

截至10日收盤，騰訊控股港股股價報港幣483.6元，漲幅4.22%，市值港幣4.64兆元。

除此之外，由於受到大陸當局的「反壟斷」整頓，在美股上市的騰訊音樂，美東時間8日盤後公布第三季財報顯示，其營收年增3%至人民幣78.05億元，但淨利僅人民幣7.4億元，年減35%，連續兩季衰退。