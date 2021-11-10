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恒大汽車募資17.8億 拚恒馳車系量產

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
恒大汽車曾在上海車展一口氣展出九款車型。取自搜狐新聞
恒大汽車曾在上海車展一口氣展出九款車型。取自搜狐新聞

在宣布集團向新能源汽車轉型後，中國恒大旗下恒大汽車10日公告，將通過先舊後新方式，以每股港幣2.86元配售1.75億股，預期配售獲得款項約港幣5億元（約新台幣17.81億元），為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

據恒大汽車公告，該筆款項擬將其專項用於集團新能源汽車的研發及生產製造，另此次配售股份占公告日恒大汽車總股本的1.79%，以及配售後總股本的1.76%。

受此消息激勵，恒大汽車10日港股開盤一度漲達7%，截至午盤收窄至5.04%，午後開盤漲幅持續收斂，現報港幣3.66元，漲幅2.8%。

在此之前，恒大汽車於天津舉行戰略合作夥伴大會，恒大汽車總裁劉永灼當時表示，公司已打響了為期三個月的攻堅戰，確保恒馳首車明年初在天津工廠下線。

另一方面，大陸工信部上月披露的第350批《道路機動車輛生產企業及產品公告》中，也出現恒馳身影，公告中恒大汽車申報的兩個產品型號，均為純電動車型，最高車速均為時速180公里，電池供應商為寧德時代。當時外界推估，應為恒馳5、恒馳6兩款。

為留住人才，恒大汽車曾於9月，向技術研發人員發布股權激勵計劃，計劃授予3.24億新股期權，相當於已發行股份的3.31%。

恒大 港股

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