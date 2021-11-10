易綱：數字人民幣當前以滿足大陸國內零售需求為主

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱表示，數字人民幣設計和用途主要是滿足大陸國內零售支付需求。跨境及國際使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，國際上也正在深入探討。鑒於跨境使用的複雜性，數字人民幣當前仍以滿足大陸國內零售需求為主。

根據人行官網9日發布的新聞稿，易綱應邀在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年紀念活動上發表視訊說時，說明中國大陸數字人民幣研發現況。

易綱表示，中國人民銀行從2014年起開始研究法定數字貨幣。截至今年10月8日，數字人民幣試點場景已超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約人民幣560億元。

易綱說，下一步，人行將根據試點情況，有針對性地完善數字人民幣的設計和使用：

一是參考現金和銀行帳戶管理思路，建立適合數字人民幣的管理模式；

二是繼續提升結算效率、隱私保護、防偽等功能；

三是推動數字人民幣與現有電子支付工具間的交互，實現安全與便捷的統一；

四是完善數字人民幣生態體系建設，提升數字人民幣普惠性和可得性。

他指出，央行數字貨幣（CBDC）對於貨幣政策和金融穩定的影響主要取決於CBDC的設計。如果CBDC具有存款等金融資產的屬性，可能引發「存款替代」，導致金融中介規模收縮並降低貨幣政策傳導效率。

易綱表示，有鑑於此，人行堅持數字人民幣的M0定位，不計付利息，降低與銀行存款的競爭。其次，採取雙層運營體系，即央行實施中心化管理，保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力；商業銀行和支付機構作為中介，為公眾進行數字人民幣兌換並提供支付服務。

易綱稱，目前國際社會一個基本共識是CBDC不可能完全匿名，否則會加劇洗錢、恐怖融資等非法交易的風險。對此，數字人民幣採取「小額匿名，大額依法可溯」的原則，在收集個人信息時遵循「最少、必要」原則，採集的信息量少於現有電子支付工具。

他指出，中國地域廣闊、人口眾多、區域發展差異大，這些因素以及居民的支付習慣，決定了在可預見的將來，現金仍將長期存在。只要存在對現金的需求，人行就不會停止現金供應或以行政命令對其進行替換。

易綱同時強調，數字人民幣設計和用途主要是滿足國內零售支付需求。但目前大陸已與國際清算銀行、泰國央行、阿拉伯聯合大公國央行及香港金管局聯合發起多邊央行數字貨幣橋（mCBDC bridge）項目，共同研究央行數字貨幣在跨境支付中的作用和技術可行性，人行同時與歐央行就CBDC的設計開展了技術層面的交流。

易綱說，大陸將繼續以開放包容的方式，與各國央行和國際組織探討CBDC的標準和原則，在推動國際貨幣體系向前發展的過程中，妥善應對各類風險挑戰。