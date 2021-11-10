被列台獨清單感光榮？ 朱鳳蓮：跳得越高，摔得越重！

被兩岸民眾關注的「台獨分子清單」問題，中國大陸國台辦朱鳳蓮今天在例行記者會中，重申將嚴懲「台獨」首惡分子及其金主等，但如何實施下一步制裁、是否還有第二份「清單」出爐、是否會立專法，她都未予回答。只強調，「帳是有據可查的，是賴不掉的」。「台獨」頑固分子「跳得越高，摔得越重」。

被問到，清單為何未將蔡英文、賴清德等人列入，是否還想保有兩岸轉寰空間，朱鳳蓮表示，法網恢恢，疏而不漏。執迷不悟、頑抗到底的「台獨」頑固分子，包括組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為，勾結外部勢力謀求「台獨」，以「修憲」等手段謀求「法理台獨」的首惡分子及其金主等，都必將依法受到嚴懲。

她說，台灣是中國不可分割的一部分。依法堅決打擊「台獨」頑固分子是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有措施。陸方對「台獨」頑固分子採取懲戒措施，具有充分的法律依據。

對於台獨清單出來，是否會讓中國大陸台商有寒蟬效應，朱鳳蓮表示，實際上不存在所謂「一刀切」的做法，中國大陸對「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者依法進行打擊，目的是為遏制「台獨」分裂，為了維護台海和平穩定，為了保護兩岸民眾的權益。

她指出，與「台獨」頑固分子存在直接或間接關係的機構、企業，以及為「台獨」頑固分子謀「獨」行徑提供支持者，才在限制之列。所以從根本上看，這將有利於促進兩岸正常經貿往來，有利於保障台灣同胞的合法權益。

關於行政院長蘇貞昌等人稱，被列在制裁名單上感到光榮，朱鳳蓮表示，這些「台獨」頑固分子煽動兩岸對立、破壞兩岸關係、圖謀分裂國家、危害台海和平，大家都看得很清楚。這筆帳是有據可查的，是賴不掉的。「跳得越高，摔得越重」。執迷不悟，頑抗到底，必會遭到法律嚴懲。