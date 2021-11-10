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700軍機擾台 國台辦：台獨一日不止台海緊張一日難緩

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮。中新社
國台辦發言人朱鳳蓮。中新社

國際媒體上關於中國大陸武統台灣議論非常多，今年以來中國大陸軍機進入台西南空域已超過700架次，我國防部表示，未來台灣將承受更大軍事壓力。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上指出，「『台獨』挑釁一日不止，台海緊張一日難緩。」

朱鳳蓮說，我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和「台獨」勢力赤裸裸地販賣「兩國論」，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁。

朱鳳蓮表示，中國大陸解放軍舉行相關演訓活動，是堅決捍衛國家主權和領土完整，是有力針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是從根本上維護中華民族整體利益和兩岸同胞切身利益。她強調，「台獨挑釁一日不止，台海緊張一日難緩。」

近期兩岸關係多次被外媒視為「全球最危險地方」，日前路透報導，中國大陸解放軍模擬侵台的六種可能性，包括侵略金馬、對台封鎖乃至全面入侵，最壞情況是東亞發生大戰，「北京目的是迫使台灣走上統一的談判桌。」

對此，朱鳳蓮進一步指出，「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景。」當前兩岸關係緊張、台海和平穩定風險升高的根源，在於民進黨當局無視兩岸同胞的根本利益，赤裸裸地販賣「兩國論」，與外部勢力加緊勾連不斷進行「台獨」挑釁。對民進黨當局謀「獨」挑釁的危害性和危險性，兩岸民眾表示高度關注和擔憂。

針對美國軍方近日發布報告，2027年中國大陸在台海突發事件中將有更可靠的軍事選項，還稱中國大陸可能認為，「和平統一、一國兩制」的機會窗口已經關閉。朱鳳蓮表示，美方發布的「報告」，嚴重違反中美三個聯合公報規定。中國大陸敦促美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止與台灣進行任何形式的軍事聯繫，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

她稱，「以武拒統」只會將台灣推向災難。民進黨當局任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑必遭失敗。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

台獨 台海 朱鳳蓮

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