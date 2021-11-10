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張忠謀將參會APEC 國台辦朱鳳蓮：須符合一中原則

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
台積電創辦人張忠謀將第五度代表台灣參會APEC。圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀將第五度代表台灣參會APEC。圖／聯合報系資料照片

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月12日舉行線上峰會，總統蔡英文2日宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖會議代表。大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日對此強調，台灣派員參加APEC相關活動，須符合「一個中國原則」，並表示陸方堅決反對台灣參與任何有官方性質的自貿安排，或簽署有官方性質的自貿協議。

朱鳳蓮表示，「中國台灣地區派有關人員參加APEC相關活動，須符合一個中國原則和APEC諒解備忘錄的有關規定。」

她接著重申，「中國台灣地區參與區域經濟合作問題，必須以一個中國原則為前提。」朱鳳蓮還表示，我們（大陸）堅決反對台灣地區參與任何有官方性質的自貿安排或簽署有官方性質的自貿協議。

此次是張忠謀第五度代表蔡總統與會APEC，蔡英文說，將請張忠謀藉由這次會議，爭取更多APEC成員支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

張忠謀表示，總統表達了理念，要在會議上傳達且積極推動，就是要和參與CPTPP的國家密切合作，台灣非常希望能夠加入，另外一個重點則是疫情後把經濟復甦。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／聯合報系資料照片
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖／聯合報系資料照片

APEC 朱鳳蓮

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