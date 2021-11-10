煤炭緊俏 中國10月PPI增13.5%再創新高

中國大陸國家統計局10日公布10月全國CPI（消費者物價指數）、PPI（生產物價指數）數據。其中，CPI年增1.5%，PPI年增13.5%，續創新高，PPI與CPI的「剪刀差」擴至12個百分點，同樣再創新高，加劇停滯性通膨危機。中國大陸國家統計局解讀，PPI漲幅擴大，主要受國際輸入性因素，疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，尤其煤炭價格上漲較多。

數據顯示，2021年10月，中國大陸全國CPI年增1.5%，漲幅比上月擴大0.8個百分點；月增率方面，由上月持平轉為上漲0.7%。統計局表示，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI有所上漲。

PPI方面，年增13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點，續創歷史新高，另，月增率方面，為2.5%，漲幅也較上月擴大1.3個百分點。

在此之下，中國大陸10月CPI、PPI年增率的剪刀差從上月的10個百分點，擴大到12個百分點，幅度同樣續創新高，加劇停滯性通膨危機和結構性風險。

中國大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，受國際輸入性因素疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。其中，煤炭供應偏緊，價格上漲較多，煤炭開採和洗選業價格上漲20.1%，煤炭加工業價格上漲12.8%，合計影響PPI上漲約0.74個百分點。

在此之前，《財聯社》11月「C50風向指數」預期，10月中國大陸PPI將續創出12%以上的紀錄新高，CPI則預計升至1.3%左右。另，進出口數據將維持高位，金融數據將明顯回落。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年第3季以來，中國大陸經濟下滑壓力仍在加大，宏觀政策穩增長需求上升，加之近期PPI處於高位，PPI與CPI「剪刀差」難以收窄，降低小微企業融資成本更為迫切，11月央行有可能再度實施全面降準；另，綜合考慮當前的經濟、物價走勢，11月政策利率會保持在原有水平。